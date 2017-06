Τους 100 εκατομμυρια followers εφτασε στο Twitter η Κέιτι Πέρι

Η τραγουδίστρια της ποπ Κέιτι Πέρι έγραψε ιστορία στο Twitter, καθώς έγινε η πρώτη που έχει συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια ακολούθους, ανακοίνωσε η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.



Η 32χρονη τραγουδίστρια πρόσφατα παρουσίασε σε live streaming 96 ώρες από την ζωή της προσκαλώντας τους θαυμαστές της να την βλέπουν να κοιμάται, να μαγειρεύει, να κάνει γιόγκα, να παίζει με τον σκύλο της, τον Νάγκετ, και να μιλάει με διάφορους διάσημους που την επισκέπτονταν.



Παρότι εξέθεσε την ζωή της σε κοινή θέα με 41 κάμερες να καταγράφουν την καθημερινότητά της, η Πέρι, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κάθριν Χάντσον και είναι παιδί συντηρητικής χριστιανικής οικογένειας από την Καλιφόρνια, έχει δηλώσει ότι δίνει μάχη για να διαχειριστεί την μεγάλη δημοσιότητα.



"Έχω κατασκευάσει αυτή την Κέιτι Πέρι που όλοι γνωρίζουν και αυτός είναι ο λόγος που παρακολουθούν την μετάδοση και είναι φανταστικό, αλλά είναι περισσότερο μια βιτρίνα", είπε στον θεραπευτή Σίρι Σινχ.



"Είμαι άνθρωπος και ζω κάτω από αυτό το τρελό μικροσκόπιο", πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.



Την Πέρι ακολουθεί ο τραγουδιστής Τζάστιν Μπίμπερ στο Twitter με κάτι λιγότερο από 97 εκατομμύρια ακολούθους, ενώ η ανταγωνίστριά της, η τραγουδίστρια της ποπ Τέιλορ Σουίφτ, έχει 85 εκατομμύρια.



Δείτε το βίντεο που ανέβασε το Twitter:

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2