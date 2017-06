Δούκισσα Νομικού: Η προετοιμασία πριν το γάμο και το πριγκιπικό νυφικό

Σαν ένα παραμύθι, όπως ακριβώς τον είχε φανταστεί ήταν ο γάμος της Δούκισσας Νομικού με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη στη Μύκονο. Η παρουσιάστρια του Ant1, μετά το τέλος του So you think you can dance, ξεκουράστηκε στο πατρικό της και πρωί πρωί ταξίδεψε με την μητέρα της για το νησί των ανέμων.

Αφού χαλάρωσε με φόντο το απέραντο γαλάζιο και έκανε την ηλιοθεραπεία της, η όμορφη Δούκισσα αφέθηκε στα χέρια των ειδικών και έγινε μια κούκλα για να πάει στην εκκλησία. Το μακιγιάζ της ανέλαβε ο συνεργάτης της από το show του Ant1 και καλός της φίλος Παντελής Τουτουντζής: «Η πιο σημαντική και συγκινητική στιγμή της συνεργασίας μας. Να ζήσετε αγαπημένη μου Δούκισσα», έγραψε στο προφίλ του στο Instagram και ανέβασε μια φωτογραφία από την προετοιμασία της νύφης.

Μετά το μακιγιάζ και τα μαλλιά όμως, η Δούκισσα φόρεσε το πανέμορφο πριγκιπικό νυφικό που σχεδίασε για εκείνην η Σήλια Κριθαριώτη, έβαλε το πέπλο της και έφυγε για την εκκλησία.

Δείτε τις φωτογραφίες: