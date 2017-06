Το ποστ της Δούκισσας Νομικού λίγες ώρες πριν από τον γάμο της

Όλα είναι έτοιμα για το γάμο της όμορφης Δούκισσα Νομικού η οποία βρίσκεται σε γλυκιά αναμονή για την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της. Η παρουσιάστρια του Ant1, μετά το 3ο live του So you think you can dance και το pre – wedding party που ετοίμασαν για χάρη της, ξεκουράστηκε και το πρωί έφυγε αεροπορικώς με την μητέρα της για το νησί των ανέμων.



Η μέλλουσα νυφούλα, μάλιστα, περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να χορέψει το χορό του Ησαΐα και απολαμβάνει την κάθε στιγμή της προετοιμασίας. Πριν ξεκινήσει όμως, μακιγιάζ και μαλλιά, χαλάρωσε με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου. Ξαπλωμένη κάτω από το ζεστό ήλιο –ναι ο καιρός είναι με το μέρος της και ο γάμος δεν θα γίνει με βροχή- η όμορφη Δούκισσα απόλαυσε τη θέα, ανέβασε ένα στιγμιότυπο στα Instagram stories της και έφυγε για την προετοιμασία της.



Η τελετή θα γίνει το απόγευμα στο εκκλησάκι στο σπίτι του πατέρα του γαμπρού, Σάββα Θεοδωρίδη, ενώ θα ακολουθήσει πάρτι στην παραλία του Πανόρμου.



Οι κουμπάροι θα είναι τέσσερις αγαπημένοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσα στους οποίους και η Χριστίνα Καλκαβούρα, μια από τις τρεις φίλες της παρουσιάστριας που της είχαν οργανώσει surprise bachelorette πάρτι στα τέλη Μαρτίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Το νυφικό της σχεδίασε η καλή της φίλη Σίλια Κριθαριώτη και παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, μέχρι την ώρα του γάμου...

