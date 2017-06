Συγκίνηση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ

«Έχω ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο: μη φοβάστε!» είπε η Σκάρλετ, ηλικίας 9 ετών. Πριν από δύο εβδομάδες η μικρή έζησε τον τρόμο στη συναυλία της Αριάνας Γκράντε. Σήμερα επέστρεψε για να χειροκροτήσει το είδωλό της σε μια μεγαλειώδη συναυλία στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης.

Μαζί με τη μητέρα της, την θεία της και την ξαδέλφη της, η μικρή βρισκόταν στο Μάντσεστερ Αρένα την 22α Μαΐου όταν ο βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στην είσοδο του συναυλιακού χώρου, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 22 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 7 ανήλικα παιδιά, και να τραυματίσει περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Και οι τέσσερις επέστρεψαν σήμερα για να ζήσουν από κοντά αυτή τη συναυλία μαζί με άλλους 50.000 ανθρώπους, προκειμένου «να πιστέψουν και πάλι» στην ζωή, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η μητέρα του κοριτσιού, η Ρέιτσελ ηλικίας 32 ετών.

«Η επιλογή που είχαμε ήταν να έρθουμε εδώ ή να παραμείνουμε κλεισμένες στο σπίτι μας, μέσα στον φόβο. Οι παππούδες μας επέζησαν από δύο παγκόσμιους πολέμους για να μπορούμε εμείς να ζούμε ειρηνικά και να αυτό το βλέπουμε ξανά. Δεν πρέπει όμως να γίνεται έτσι. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι, ιδίως έπειτα από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες στο Λονδίνο» σημείωσε η νεαρή γυναίκα, αναφερόμενη στην επίθεση το Σάββατο το βράδυ με 7 νεκρούς που συγκλόνισε τη Βρετανία και τη διεθνή κοινότητα.

«Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο: μην φοβάστε!» είπε κατόπιν η μικρή Σκάρλετ φωνάζοντας με όλη της τη δύναμη.

«Αυτή η συναυλία γίνεται και για την Αριάνα διότι δεν ήταν λάθος της τα όσα συνέβησαν».

Ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Κέιτι Πέρι, οι Coldplay, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, η Μάιλι Σάιρους, οι Take That, ο Usher, οι Black Eyed Peas ήταν μεταξύ των διάσημων του πενταγράμμου που συμμετέχουν στη συναυλία μαζί με την Αριάνα Γκράντε και με σύνθημα "One love Manchester".

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν ελάχιστα λεπτά αφότου βγήκαν προς πώληση.

Μετά την επίθεση στο Λονδίνο οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην ακυρώσουν τη συναυλία και ουρές σχηματίστηκαν περιμετρικά του σταδίου του Μάντσεστερ από τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν προμηθευτεί το εισιτήριο, πολλές ώρες προτού ανοίξουν οι πόρτες.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια και πάνοπλοι αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την προστασία των θεατών.

Στο πλήθος βρίσκονταν πολλοί έφηβοι, που φορούσαν βραχιολάκια με την φράση "we stand together" (είμαστε ενωμένοι).

«Τίποτα δεν θα μας νικήσει, βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την στήριξή μας στο Μάντσεστερ και την χώρα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς φόβο» δήλωσε η 39χρονη Μίριαμ Φλέτσερ.

Μεταξύ των θεατών, πολλοί ήταν εκείνοι που έζησαν τον τρόμο την 22α Μαίου. Κάποιοι ήρθαν στη συναυλία παρά τα εμφανή τραύματά τους, με τη βοήθεια αναπηρικών αμαξιδίων.

55,000 united. The sound of our unity will ALWAYS be louder than the voices of those who would divide us #OneLoveManchester pic.twitter.com/qEJEiT1ZNu