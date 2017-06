Live: Η συναυλία της Aριάνα Γκράντε για τα θύματα του μακελειού στο Μάντσεστερ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συναυλία One Love Manchester, στο Emirates Old Trafford Cricket Ground που διοργανώνεται στη μνήμη των θυμάτων του Μάντσεστερ και στην οποία συμμετέχει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ Αριάνα Γκράντε.

Άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη συναυλία είναι οι Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, αλλά και τα συγκροτήματα Take That και the Black Eyed Peas.

Δείτε live εικόνα από τη σελίδα της Αριάνα Γκράντε στο Facebook: