Ο Ρίτσαρντ Γκιρ με την 34χρονη κούκλα σύντροφό του στο κόκκινο χαλί

Eκείνος 67, εκείνη 34. Ο έρωτάς τους, δυνατός και δεν διστάζουν να τον εκφράσουν μπροστά σε αχόρταγα φωτογραφικά φλας.



Ο Ρίτσαρντ Γκιρ διανύει μια πολύ ευχάριστη φάση στην προσωπική του ζωή. Ο λόγος; Η ομολογουμένως πανέμορφη σύντροφός του, Aλεχάντρα Σίλβα που τον κάνει να χαμογελά.



Μαζί βρέθηκαν στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer».



Οι δυο τους είναι αχώριστοι και η διαφορά ηλικίας τους είναι απλά μια λεπτομέρεια. Με μια εντυπωσιακή, ριγέ τουαλέτα η σύντροφος του πάντα γοητευτικού ηθοποιού έκανε μια άκρως φινετσάτη εμφάνιση.



Οι δύο τους πόζαραν στο κόκκινο χαλί, στη Μαδρίτη. Εκείνος τρυφερός μαζί της, εκείνη υπερήφανη για εκείνον αλλά και αρκετά αμήχανη μιας και τα φλας δεν είναι το καλύτερό της.



Επίσημη εμφάνισή τους έγινε πριν 2 χρόνια και από τότε έχει χυθεί πολύ μελάνι για τη σχέση τους (αλλά και τη διαφορά ηλικίας τους). Ομως, η χημεία τους και το πάθος τους ισοπεδώνουν τα όποια σχόλια μπορεί να γίνονται για τη σχέση τους που κάνει και τους δυο τους να λάμπουν.



