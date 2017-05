Απόδραση στη Μύκονο για Νομικού και Θεοδωρίδη

Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, στη Μύκονο. Τώρα που έφτιαξε και ο καιρός, ποιος τους πιάνει!

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, οι οποίοι σε λιγότερο από έναν μήνα θα ενωθούν «εις σάρκα μίαν», βρέθηκαν άλλη μια φορά στο αγαπημένο τους νησί, εκεί όπου η οικογένεια του νεαρού επιχειρηματία διατηρεί σπίτι.

Μάλιστα, ο μέλλων γαμπρός μοίραζε χαμόγελα, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένος είναι που έχει στο πλευρό του την όμορφη σύντροφό του. Η παρουσιάστρια και πρώην Σταρ Ελλάς προτίμησε να εμφανιστεί πιο συγκρατημένη, αν και ο ενθουσιασμός της για τον γάμο είναι τεράστιος, κάτι που φαίνεται μέσα από τις διαδικτυακές αναρτήσεις της, αλλά και τα κείμενα του blog της. Φορώντας τζιν σορτσάκι, μαύρη τουνίκ με μανίκια «καμπάνα» και εσπαντρίγιες, η Δούκισσα δίδαξε στιλ on the beach. Ο Δημήτρης επέλεξε φαρδιά βερμούδα, Τ-shirt και in fashion παντόφλες κολυμβητηρίου.

Θυμίζουμε ότι το μυστήριο θα γίνει το Σάββατο 10 Ιουνίου -πού αλλού;- στη Μύκονο, ενώ η Δούκισσα έχει ήδη αρχίσει τις γαμήλιες προετοιμασίες. Πριν από δύο μήνες έκανε και το bachelorette party της, στο σπίτι, με καλεσμένες τις φίλες της. Θεωρούμε, πάντως, πως μέχρι τότε η παρουσιάστρια θα κάνει και άλλα bridal events για τους δικούς της ανθρώπους.

Οσο για το νυφικό της; Η ίδια έχει αποκαλύψει πως έχει την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη και μάλιστα έχει κάνει ήδη την πρώτη πρόβα της. Φυσικά, δεν έχει δείξει ούτε... ρέλι από τη δημιουργία, αφού θέλει να κάνει έκπληξη τόσο στον μέλλοντα σύζυγό της όσο και στους καλεσμένους της, οι οποίοι θα τη δουν να καταφτάνει στην εκκλησία στο πλευρό του μπαμπά της Νίκου Νομικού.