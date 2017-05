Παντρεύτεται η Πίπα Μίντλετον: Παρανυφάκια τα πριγκιπόπουλα Τζωρτζ και Σάρλοτ

Παντρεύεται η Πίπα Μίντετον τον εκλεκτό της καρδιά της, διευθυντή hedge fund Eden Rock Capital Management Group, Τζέιμς Μάθιους,

Η Πίπα εκθαμβωτικήέφτασε στην εκκλήσια. Η μικρή αδελφή της Κέιτ Μίντλετον.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Ένγκλφιλντ του Μπέρσκαιρ, που βρίσκεται μόλις έξι μίλια μακριά από το χωριό Μπάκμπερι, όπου η νύφη μεγάλωσε με την αδερφή της Κέιτ και τον νεότερο αδερφό τους Τζέιμς.

Ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της

Στο γάμο... συμμετέχουν και τα δύο ανιψάκια της, τα παιδιά τηλαδή του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει οι πρώτες φωτογραφίες του Τζωρζτ και της Σάρλοτ, με τα νεότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να είναι αξιολάτρευτα!

Η λαμπερή δεξίωση θα πραγματοποιηθεί σε ένα γυάλινο παλάτι που έχει εγκατασταθεί εδώ και λίγες ημέρες στον κήπο της οικίας Μίντλετον στο Μπλάκμπερι του Μπερκσάιρ.

Page boys and bridesmaids are all in bespoke outfits from Pepa & Co. #PippaMiddleton #Pippawedding pic.twitter.com/wsPOKqjHcC