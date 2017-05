Φουντώνουν ξανά οι φήμες που θέλουν την Avril Lavigne να είναι νεκρή

Η θεωρία συνωμοσίας πως η Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Avril Lavigne είναι νεκρή και έχει αντικατασταθεί από σωσία έκανε και πάλι την εμφάνισή της στο διαδίκτυο, στην επέτειο συμπλήρωσης 15 χρονών από την κυκλοφορία της μεγάλης της επιτυχίας «Complicated».

Αφορμή για την αναζωπύρωση των φημών στάθηκε η ανάρτηση ενός χρήστη του Twiter που ισχυρίζεται πως είναι 17χρονος μαθητής λυκείου, ο οποίος ανέλυσε τον ισχυρισμό του σε ένα thread, μαζεύοντας συνολικά πάνω από 250.000 likes και retweets.

Σύμφωνα λοιπόν με το thread η διάσημη τραγουδίστρια έχει αυτοκτονήσει από το 2003 εξαιτίας του βάρους της διασημότητας και του θανάτου του παππού της

avril lavigne is dead & was replaced by a look alike: a conspiracy theory thread pic.twitter.com/9eearQ2rte