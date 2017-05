Eurovision 2017 - Τελικός: Δείτε όλες τις εμφανίσεις. Οι βαθμολογία, οι νικητές

Η καρδιά της Eurovision χτυπά στο Κίεβο της Ουκρανίας. Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός.

Χολιγουντιανών προδιαγραφών η αποψινή έναρξη του μεγάλου τελικού της Eurovision στο Κιέβο της Ουκρανίας.



Οι Ουκρανοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για μία πραγματικά εντυπωσιακή και άρτια διοργάνωση που θα θυμούνται όλοι για πολύ καιρό.



Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου για ακόμα μία χρονιά, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, μας καλησπέρισαν για τη μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση. Όσο για τους παρουσιαστές της βραδιάς, που για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα είναι μόνο άντρες. Ο Ολεκσάντρ Σκίτσκο, που ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 15 χρόνων και συμμετείχε στο «Ουκρανία, έχεις ταλέντο» και πλέον παρουσιάζει, δημοφιλή ψυχαγωγικά σόου, ο Βολοντιμίρ Οσταπτσούκ ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στην παρουσίαση σόου, ενώ δανείζει τη φωνή του σε ταινίες που μεταγλωττίζονται στα ουκρανικά ενώ στο green room, πλάι στους διαγωνιζόμενους, βρίσκεται ο Τιμούρ Μιροσνισένκο.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2017

1.Ισραήλ

Ο Imri είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision.



Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε πρώτος στη σκηνή και εντυπωσίασε με την ερμηνεία αλλά και τη χορογραφία του. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στον διαγωνισμό καθώς έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του και στο παρελθόν.



Τις δυο προηγούμενες βρισκόταν on stage αλλά στα φωνητικά, αλλά αυτή την φορά είναι ο βασικός τραγουδιστής. «I feel alive» ερμήνευσε ο τραγουδιστής με τους χορευτές σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή του τελικού.



2. Πολωνία

Στον πρώτο ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, η Kasia Moś από την Πολωνία, σαγήνευσε με το τραγούδι της «Flashlight» και κατάφερε να κερδίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.



Η όμορφη Kasia η οποία εμφανίζεται στη σκηνή με ένα ολόλευκο και αρκετά τολμηρό φόρεμα, είναι στατική στο κέντρο και το videowall αναλαμβάνει να δώσει κίνηση στην εμφάνιση. Αρχικά, λευκά περιστέρια γεμίζουν τον χώρο πριν γραφτεί με λευκές και μπλε κουκίδες η λέξη freedom (σ.σ. ελευθερία). Αρκετά δυνατή μπαλάντα που μεταφέρει μέσα από τους στίχους της μηνύματα... Να τονιστεί ότι η Kasia Moś έχει συμμετάσχει τρεις φορές στον Πολωνικό τελικό επιλογής τραγουδιού για τη Eurovision προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα της.

3. Λευκορωσία

Οι Naviband τραγουδούν Story of My Life από τη Λευκορωσία με… αγάπη μόνο! Τα σχόλια είναι περιττά…



Οι Naviband εκπροσωπούν τη Λευκορωσία στον 62ο διεθνή μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.



Τραγούδησαν το κομμάτι «Story of my life» που μιλάει για την ιστορία της ζωής τους. Εμφανίστηκαν στη σκηνή πάνω σε μία λευκή βάρκα, η οποία φαίνεται ότι πλέει στο νερό και εκείνοι χόρευαν με αρμονικές κινήσεις. Η βαρκάδα τους ξεκινάει τη νύχτα με φεγγάρι και διαρκεί μέχρι το ξημέρωμα που βγαίνει ο ήλιος. Το τραγούδι τελείωσε με τους δύο τραγουδιστές να ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.

4. Αυστρία



Ο Nathan Trent εκπροσώπησε την Αυστρία στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision.



Εμφανίστηκε στη σκηνή όρθιος πάνω σε ένα φεγγάρι, ντυμένος στα λευκά ερμηνεύοντας το κομμάτι «Running on air».



Φάνηκε άνετος, χαμογελαστός ενώ δεν έλειψαν τα παιχνίδια με την κάμερα. Στο φόντο του υπήρχαν σύννεφα και αστραπές σε μωβ και μπλε χρωματισμούς.





5. Αρμενία

Η Artsvik από την Αρμενία, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες ήταν το φαβορί του πρώτου ημιτελικού του φετινού διαγωνισμού της Eurovision και φαίνεται πως πήρε πολύ εύκολα το εισιτήριο για τον τελικό. Η εκπρόσωπος της Αρμενίας, με ανατολίτικο στυλ στα ρούχα, τα μαλλιά και τα αξεσουάρ της, όπως και οι δυο χορεύτριες που την συνόδευαν, ερμήνευσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τραγούδι «Fly with me» και κατάφερε να κερδίσει το θερμότερο χειροκρότημα. Το τραγούδι έχει ήχους από παραδοσιακή μουσική της Αρμενίας, μπλεγμένη υπέροχα με πιο σύγχρονους ήχους με την Artsvik να απογειώνει με τη φωνή της το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά το σκηνικό, οι Αρμένιοι προτίμησαν να δώσουν προτεραιότητα στην ερμηνεία της τραγουδίστριας ενώ ελάχιστα εμπλέκονται οι δύο χορεύτριές της. Στο φόντο σύννεφα στον ουρανό που ταιριάζουν απόλυτα στην πρόθεση του κομματιού να μας παρασύρει σε μία υπέροχη... πτήση! Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρμενία συμμετέχει από το 2006 στον διαγωνισμό και από τότε έχει καταφέρει να μπει στην πρώτη 10άδα, οκτώ φορές!

6. Ολλανδία

Οι OG3NE είναι τρεις αδερφές από την Ολλανδία που ερμηνεύουν το Lights and Shadows και το αφιερώνουν στη μαμά τους που πάσχει από ALS. Οι θεατές τις καταχειροκροτούν και σίγουρα η μητέρα τους θα νιώθει πολύ περήφανη.

7. Μολδαβία

Η Μολδαβία αγωνίστηκε στον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Sunstroke Project οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα τους για δεύτερη φορά αφού τους είχαμε δει και το 2010 στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού με την Olia Tira. Η Μολδαβία φέτος δεν θέλησε να ρίξει το βάρος της στην τεχνολογία αλλά να ακολουθήσει μία παλιά και δοκιμασμένη συνταγή με εντυπωσιακές εμφανίσεις καλλιτεχνών επί σκηνής και κατά το ήμισυ ξαφνική αλλαγή ρούχων των ερμηνευτών. Στην περίπτωση των Μολδαβών οι τρεις κοπέλες που είχαν αναλάβει τα vocals, από κοντές μαύρες φούστες αποκτούν -με μία κίνηση- μακριά φορέματα που παραπέμπουν σε νυφικά. Η μόνη εναλλαγή στο σκηνικό πίσω από τους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν με ενθουσιασμό «Hey Mamma» ήταν το λευκό και το μαύρο στο τεράστιο video wall. Στο τέλος πέταξαν τις ανθοδέσμες.

8. Ουγγαρία



Η συμμετοχή της Ουγγαρίας στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision έχει άρωμα Bollywood.



Λίγο βιολί, λίγο τουμπερλέκι, λίγο ποπ, λίγο ραπ, λίγο bollywood περιελάμβανε η εμφάνιση του Joci. Έχοντας δίπλα του μια χορεύτρια ενώ τα χρώματα που επικράτησαν ήταν το κίτρινο και το λευκό.

9. Ιταλία To απόλυτο φαβορί



Ένα τραγούδι... φωτιά και άκρως καταγγελτικό εκπροσώπησε φέτος την Ιταλία στον διαγωνισμό της Eurovision.



Ο Francesco Gabbani με το «Occidentali's Karma» που στα ελληνικά σημαίνει «Το Κάρμα των Δυτικών» είχε στίχους που προφανώς ήθελαν να στείλουν μηνύματα για την Ευρώπη του σήμερα. Φυσικά, την παράσταση έκλεψε ο χορευτής που συνόδευε στη σκηνή τον ερμηνευτή ο οποίος ήταν ντυμένος γορίλας και χόρευε μαζί του ενώ θα περάσει στην... ιστορία η χαρακτηριστική τους κίνηση την οποία ακολουθούσαν και οι τραγουδιστές των vocals. Στη σκηνή επικράτησε πολύ χρώμα, πολλά μοτίβα και γενικότερα μία ιδιαίτερα ενθουσιώδης ατμόσφαιρα κάνοντας το κοινό να περάσει καλά. Δείτε την εμφάνιση...

10. Δανία



Η Anja είναι η εκπρόσωπος της Δανίας στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision.



Ερμήνευσε ντυμένη στα κόκκινα το κομμάτι «Where I Am» και εντυπωσίασε τόσο με την εμφάνισή της όσο και με την ερμηνεία της. Στην κορύφωση του τραγουδιού είδαμε να πέφτει η κλασσική γιουροβιζιονική βροχή.



11. Πορτογαλία

Άλλο ένα φαβορί επί σκηνής. Συγκεκριμένα, επί της δεύτερης μικρότερης σκηνής. Ο Salvador Sobral με μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία, τραγουδά το Amar Pelos Dois και μαγεύει το κοινό.

12. Αζερμπαϊτζάν

«Skeletons» είναι το τραγούδι που εκπροσωπεί φέτος στον διαγωνισμό της Eurovision το Αζερμπαϊτζάν με ερμηνεύτρια την Dihaj.



Η Diana Hajiyeva όπως είναι το πραγματικό της όνομα εμφανίζεται στη μέση της σκηνής μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο συνθήματα στους τοίχους, γραμμένα με κιμωλία. Πίσω, ως φόντο, επικρατεί το κόκκινο χρώμα που λίγο αργότερα μετατρέπεται σε μία μουντή άχρωμη πόλη γεμάτη καμινάδες. Η Dihaj τραγουδάει και σε κάποια στιγμή της εμφάνισής της γράφει «Χ» με λευκή κιμωλία στις πλάτες των τεσσάρων τραγουδιστών που τη συνοδεύουν και που φορούν μαύρες καμπαρντίνες. Η όλη παρουσίαση θυμίζει θεατρικό έργο και εκτός από την ερμηνεύτρια, εντυπωσιάζει και ο άντρας που κατά το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του τραγουδιού στέκεται πάνω σε μία σκάλα φορώντας στο κεφάλι του μία μάσκα από κεφάλι αλόγου. Ο ενδυματολόγος της είναι Έλληνας!

13. Κροατία

Η Κροατία στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision εκπροσωπείται από μια σπάνια φωνή. Ο Jacques Houdek έχει εντυπωσιάσει από την στιγμή που δόθηκε στην δημοσιότητα το video clip του τραγουδιού του, ενώ θεωρείται η καλύτερη φωνή της χώρας του, γι’ αυτό κιόλας τον αποκαλούν «The Voice». Ντυμένος στα μαύρα εμφανίστηκε στη σκηνή και «καθήλωσε» με την ερμηνεία του. Δείτε την εμφάνιση:

14. Αυστραλία

Η Αυστραλία κάθε χρόνο τέτοια εποχή μετακομίζει στην Ευρώπη! Φέτος, ο Isaiah τραγουδά τη μπαλάντα Don’t Come Easy.

15. Ελλάδα



Με αυτοπεποίθηση αλλά και λάμψη ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision η Demy για να τραγουδήσει το «This is love» σε στίχους Romy Papadea & John Ballard και σύνθεση – παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου.



Με «θέμα» της παρουσίασης το υγρό στοιχείο και μία απαστράπτουσα Demy στην ερμηνεία, η ελληνική συμμετοχή άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Με wet look και άκρως εντυπωσιακή τουαλέτα σε nude χρώμα, η τραγουδίστρια εναρμονίστηκε πλήρως με τους χορευτές Μάρκο Γιακούμογλου και Ιάσονα Μανδηλά που την πλαισίωναν ενώ προς τα τέλη του τραγουδιού άφησαν να μιλήσει το εντυπωσιακό σκηνικό με την Demy να αναδύεται από το νερό, αυταπάτη που δημιούργησε η κατασκευή 3d απεικόνισης που ήταν μέρος των σκηνικών.



16. Ισπανία



Διακοπές μας έστειλε η Ισπανική αποστολή με το τραγούδι Do It For Your Lover στη σκηνή της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας.



Ο Manel Navarro μαζί με ακόμα τρεις μουσικούς επί σκηνής η οποία πλημμύρισε από φοίνικες, άμμο, θάλασσα και windsurfers αλλά και πολλά πολλά χρώματα, χάρισε στον φετινό διαγωνισμό μία απίστευτη νότα καλοκαιριού, ξεσηκώνοντας συγχρόνως και το κοινό με το ρυθμικό τραγούδι. Το Do It For Your Lover είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ισπανόφωνο και μόνο το ρεφρέν είναι αγγλικό με τους Ισπανούς να ακολουθούν μία παλιά και δοκιμασμένη συνταγή. Ο Navarro παρουσίασε για πρώτη φορά το κομμάτι του το βράδυ του πρώτου ημιτελικού και λέμε παρουσίασε γιατί η Ισπανία ανήκει στου big 5 που περνάνε κατευθείαν στον τελικό χωρίς να χρειαστεί προηγουμένως να περάσουν τη δοκιμασία κάποιου ημιτελικού.

17. Νορβηγία

«Grab the moment» ερμήνευσε το συγκρότημα JOWST εκπροσωπώντας τη Νορβηγία στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision. Οι JOWST εκκεντρικοί για άλλη μια φορά, ενώ αυτά που τράβηξαν το βλέμμα ήταν η led μάσκα του μουσικού και το stand του τραγουδιστή σε συνδυασμό με τον σκοτεινό φωτισμό, αλλά και τον ηλεκτρονικό ήχο του τραγουδιού τους. Στο ίδιο στυλ ήταν και ο DJ που φορούσε ασημένια μάσκα που φώτιζε.

18. Ηνωμένο Βασίλειο

Η Lucie Jones η οποία κατάγεται από την Ουαλία εκπροσωπεί φέτος το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό της Eurovision.



Η όμορφη τραγουδίστρια η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και μοντέλο, αναδείχθηκε μέσα από το Βρετανικό X Factor στο οποίο αν και δεν ήταν νικήτρια, κέρδισε ένα σημαντικό μέρος του κοινού στη χώρα της. Η Lucie επιλέχθηκε να τραγουδήσει το κομμάτι Never Give Up On You, μία ερωτική μπαλάντα που μιλάει για μία πιστή σύντροφο που δεν θα αφήσει ποτέ τον καλό της. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε το τραγούδι του στον πρώτο ημιτελικό και πραγματικά επρόκειτο για μία έκρηξη από χρυσάφι πάνω στη σκηνή, με την ερμηνεύτρια να δίνει τον καλύτερό της εαυτό φωνητικά και να σαγηνεύει με το επίσης χρυσό φόρεμά της. Δείτε την εμφάνιση...

19. Κύπρος



«Gravity» (σ.σ. Βαρύτητα) τραγούδησε ο Hovig ο οποίος αν και με αρμένικη καταγωγή δηλώνει Κύπριος και μάλιστα εκπροσώπησε φέτος το νησί της Αφροδίτης στον διαγωνισμό της Eurovision.



Ο τραγουδιστής με ένα κομμάτι που στηρίχθηκε στο bit και τον δυναμισμό, απέδειξε πως η απλότητα μερικές φορές μπορεί να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα από το «πολύ» και τον πλουραλισμό. Έχοντας στο πλευρό του μόλις δύο άντρες χορευτές και «παίζοντας» με την τεχνολογία αλλά και τις χορογραφίες, ο τραγουδιστής παρουσίασε το τραγούδι με άρτιο τρόπο, καταφέρνοντας στον πρώτο ημιτελικό μάλιστα, να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Γιατί να θυμήσουμε ότι η Κύπρος έχει περάσει αρκετές φορές δύσκολα λόγω του αποκλεισμού της στους ημιτελικούς. Ο Hovig όμως έβγαλε... ασπροπρόσωπη τη χώρα τους και τραγούδησε περί... βαρύτητας μπροστά στο ευρωπαϊκό κοινό.

20. Ρουμανία



Ο Alex και η Ilinca εκπροσωπούν στον 62ο διεθνή διαγωνισμό της Eurovision τη Ρουμανία.



Ένα ιδιαίτερα χορευτικό κομμάτι με τους δύο τραγουδιστές να εμφανίζονται στη σκηνή σε κανόνια και να ξεσηκώνουν το κοινό με τους ρυθμούς του κομματιού. Η Ilinca εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο σούπερ μίνι φόρεμα.



Η μισή χορογραφία εκτελείται πάνω στο κανόνι, το οποίο κάποια στιγμή μετακινήθηκε στο κέντρο της σκηνής.

21. Γερμανία



Η Γερμανία επέλεξε για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision φέτος την γλυκιά Levina να εκπροσωπήσει τη χώρα.



Το τραγούδι που ερμηνεύει έχει τον τίτλο Perfect Life και φέρει την υπογραφή της Αμερικανίδας επιτυχημένης μουσικοσυνθέτριας Lindy Robbins η οποία μιλάει για λάθη που δεν είναι κακό να γίνονται στο κυνήγι των ονείρων μας. Η Levina παρουσίασε το τραγούδι της στον δεύτερο ημιτελικό και κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού αν και πολύ μίνιμαλ η εμφάνισή της. Αρκεί μόνο να πούμε ότι είναι ξυπόλυτη και δεν έχει κανέναν χορευτή ή τραγουδιστή vocal κοντά της. Όσο για το φόντο της, διαθέτει κίνηση και περιορίζεται σε τρία χρώματα, το ασημένιο, το μαύρο και το λευκό.



22. Ουκρανία

Η διοργανώτρια χώρα της φετινής Eurovision, η Ουκρανία, «κατέβηκε» στον διαγωνισμό με το ροκ κομμάτι Time.



Ο O.Torvald είναι ο Ουκρανός ερμηνευτής ο οποίος ροκάρει πάνω στη σκηνή και μετατρέπει την αρένα της Eurovision σε συναυλιακό χώρο. Η Ουκρανία παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι της στον δεύτερο ημιτελικό και οι πρώτες εντυπώσεις των ροκάδων ήταν πολύ καλές. Στη σκηνή, εκτός από τους μουσικούς και τον ερμηνευτή που... ροκάρουν, πρωταγωνιστεί και μία προτομή από πλεξιγκλάς που συνεχώς αλλάζει χρώματα. Δείτε την εμφάνιση...

23. Βέλγιο

Το πιο ραδιοφωνικό τραγούδι της βραδιάς έρχεται από το Βέλγιο και το κοινό το υποδέχεται πολύ θερμά. Η Blanche με το City Lights είναι ανάμεσα στα φαβορί.

24. Σουηδία

Ένα ακόμα φαβορί επί σκηνής. Ο Robin Bengtsson από τη Σουηδία έχει ήδη αποκτήσει το φανατικό κοινό του και με το I Can’t Go On πραγματοποιεί μια εμφάνιση που ενθουσιάζει την αρένα.

25. Βουλγαρία



Ο Kristian Kostov μόλις στα 17 του χρόνια εκπροσωπεί την Βουλγαρία στον 62ο διεθνή μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.



Θεωρείται φαβορί κι όχι άδικα με τα στοιχήματα να τον θέλουν να κατακτά μια καλή θέση. Ο νεαρός έχει κερδίσει την παιδική Eurovision αλλά και μουσικό talent show.



Το 3D φόντο του ήταν λευκό και μαύρο με πολλούς κεραυνούς. Κατά την διάρκεια της ερμηνείας του, εμφανίστηκε καταρρακτώδης βροχή που απεικονίζεται με ασημένιο χρώμα.



26. Γαλλία



Η Γαλλία φέτος συμμετέχει στον διαγωνισμό της Eurovision με το μπιτάτο τραγούδι Requiem το οποίο και παρουσίασε στον δεύτερο ημιτελικό.



Ερμηνεύτρια του τραγουδιού η γλυκιά Alma η οποία σε αντίθεση με άλλες συμμετοχές, επέλεξε μίνι και όχι μάξι φόρεμα για την εμφάνισή της. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γενικότερη παρουσίαση της Γαλλίας, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη γρήγορη εναλλαγή του video wall σε εικόνες ενώ περίπου στα μέσα του τραγουδιού εμφανίζεται ως φόντο το σήμα κατατεθέν του Παρισιού, ο Πύργος του Άιφελ. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση στου Eurofans είναι ότι το κομμάτι είναι σε γαλλικούς αλλά και αγγλικούς στίχους, κάτι που δεν συνήθιζε μέχρι τώρα η Γαλλία.

Eurovision χωρίς στοίχημα και προγνωστικά απλά δεν είναι Eurovision! Απόψε στις 10, 26 συνολικά χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και η Κύπρος, διεκδικούν την νίκη στον φετινό διαγωνισμό του αγαπημένου διαγωνισμού.

Τα δύο μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού, η Ιταλία και η Πορτογαλία θα εμφανιστούν στην 9η και 11η σειρά αντίστοιχα. Ανοδική πορεία έχει Πορτογαλία που αυτή τη στιγμή έχει τη μικρότερη απόδοση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.



Συγκεκριμένα, η απόδοσή της Πορτογαλίας είναι 2,40, ενώ η απόδοση της Ιταλίας (και μεγάλου φαβορί του φετινού διαγωνισμού) είναι 2,80.

Τα στοιχήματα προεξοφλούν και την είσοδο της Βουλγαρίας στην πρώτη 4αδα καθώς η απόδοση της είναι 4,30.

Τέλος στην τετράδα φαίνεται να μπαίνει και το Βέλγιο με απόδοση 15 αρκετά πίσω από τις προπορευόμενες 3.

Οι θαυμαστές της διοργάνωσης μπορούν να "συναντηθούν" Live με εκατομμύρια τηλεθεατές από όλο τον κόσμο αφού συντονιστούν από οποιαδήποτε συσκευή, για να παρακολουθήσουν τις χώρες να διαγωνίζονται σε αυτήν τη φαντασμαγορική μουσική εκδήλωση. Μετά το Live οι ερμηνείες των καλλιτεχνών θα είναι διαθέσιμες στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, ώστε να μπορέσετε να ξαναζήσετε όλες τις συναρπαστικές στιγμές και να δείτε ό,τι χάσατε.



Μπορείτε επίσης να βρείτε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο για τη Eurovision 2017 που υπάρχει ήδη στο κανάλι: αποκλειστικά βίντεο, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων, πρόβες, τις ερμηνείες του ημιτελικού, τα παρασκήνια και άλλα.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση του Τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που έχει συμμετάσχει τρεις χρονιές στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, θα ανακοινώσει τη βαθμολογία που θα δώσει η Ελλάδα.

H ΕΡΤ θα μεταδώσει τον Τελικό στην τηλεοπτική της συχνότητα, ενώ ο τελικός του Διαγωνισμού θα μεταδοθεί και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και διαδικτυακά από την υπηρεσία WebTV.

Κριτική επιτροπή και ψηφοφορία

Τη φετινή επιτροπή (πέντε τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό) απαρτίζουν οι: Βίκη Γεροθόδωρου (στιχουργός), Ξένια Γκάλη (συνθέτης – παραγωγός), Άκης Αναστασιάδης (μουσικός παραγωγός), Δημήτρης Ουγγαρέζος (ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής), Άρις Πετράκης (ερμηνευτής), Ζωή Καραπάτη (ραδιοφωνικός παραγωγός – δημοσιογράφος).

Η επιτροπή θα παρακολουθήσει τις δύο γενικές πρόβες του πρώτου Ημιτελικού και του Τελικού, προκειμένου να βαθμολογήσει τα τραγούδια με κριτήρια όπως τη φωνητική ικανότητα των ερμηνευτών, την ερμηνεία των τραγουδιών επί σκηνής, την αρτιότητα και πρωτοτυπία των συνθέσεων, και το συνολικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα για κάθε τραγούδι.

Οι Έλληνες φίλοι του Διαγωνισμού Τραγουδίου Eurovision έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όποιο τραγούδι επιθυμούν, εκτός από τη συμμετοχή της χώρας μας.

