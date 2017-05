Επεισόδιο ανάμεσα σε Πάνο Μεταξόπουλο και υποψήφιο του Dance

O 22χρονος Γιώργος Βασιλείου τέθηκε στην διάθεση των κριτών του So you think you can dance μετά τη χορογραφία του. Όταν όμως ο Πάνος Μεταξόπουλος προσπάθησε να του εξηγήσει τα σημεία που εντόπισε προς διόρθωση… εκείνος είχε τη δική του άποψη…

«Το επάνω μέρος του σώματος σου το κινείς πολύ ωραιότερα από ότι το κάτω» είπε ο Πάνος Μεταξόπουλος και πριν καλά καλά ολοκληρώσει την άποψη του, ο διαγωνιζόμενος του Dance απάντησε: «Κάνετε λάθος. Έχω πάρει πολλές συμβουλές, διορθώσεις για το επάνω μέρος του σώματος μου και πολύ λιγότερο για το κάτω.»

Ο Πάνος Μεταξόπουλος μετά τη στάση του διαγωνιζόμενου δεν θέλησε να πει πολλά περισσότερα, νιώθοντας πως ο 22χρονος δεν ήταν δεκτικός. Όμως στην συνέχεια και μετά τα σχόλια των υπολοίπων κριτών ο Γιώργος Βασιλείου ζήτησε συγγνώμη από τον χορογράφο:

«Να πω κάτι πάνω σε αυτό, αν πείραξε τον κ. Μεταξόπουλο, που έτσι νιώθω. Θέλω να σας πω ότι ίσως ήμουν και λίγο πιο παρορμητικός, άμα σας ενόχλησε πάντως με συγχωρείτε.»

«Είσαι 22 χρονών. Είμαι πολύ μεγαλύτερος σου. Έχω υπάρξει στη θέση σου. Έχω υπάρξει κι εγώ σε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου, όπως όλος ο κόσμος. Μια λέξη είναι το λιγότερο που θα με έκανε να σε κόψω από την επόμενη φάση αν πραγματικά το αξίζεις. Εδώ δεν διαγωνιζόμαστε για το χαρακτήρα μας. Αν πραγματικά το αξίζεις. Για το χορό σου είσαι εδώ και αυτό είναι το στοιχείο για το οποίο ήρθαμε να μιλήσουμε. Δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που μου μίλησες, είμαι ειλικρινέστατος, αλλά μου άρεσε πολύ ο τρόπος που χόρεψες. Από εμένα έχεις ένα μεγάλο ναι, γιατί είχες μια κακή στιγμή και έγινε αυτό που έγινε, το κλείνουμε» απάντησε ο Πάνος Μεταξόπουλος.

Ο Γιώργος πέρασε τελικά στη φάση των Bootcamps.