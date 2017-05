Eurovision 2017: Εκπληκτική εμφάνιση της Demy για την Ελλάδα. Βίντεο

Τα βλέμματα όλων και τις εντυπώσεις απόψε στην Ουκρανία και τον α' ημιτελικό της Eurovision, έκλεψε η Demy!

Κατάφερε να τους παρασύρει όλους στο ρυθμό του This is love.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία ζωντανά στη σκηνή.

Η Ελλάδα εμφανίστηκε στη δέκατη θέση του Πρώτου Ημιτελικού με την Demy.

Το τραγούδι «This Is Love» είναι σε σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Romy Papadea & John Ballard. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ντυμένη με ένα μακρύ φόρεμα σε nude απόχρωση και wet look στα μαλλιά η Demy εντυπωσίασε και κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού.



Ο «μάγος» Φωκάς Ευαγγελινός έδωσε για μια ακόμη φορά τον καλύτερο του εαυτό αφού έκανε μέχρι και την φετινή εκπρόσωπο μας να αιωρείται on stage με μια ειδική κατασκευή, 3d απεικόνισης.



Την Demy συνόδευαν πάνω στη σκηνή οι δύο χορευτές μας ο Μάρκος Γιακούμογλου και ο Ιάσονας Μανδηλάς που φαίνονται να κολυμπούν μέσα το νερό ενώ εκείνοι είναι που ολοκλήρωσαν το τραγούδι σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια τους.