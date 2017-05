Eurovision 2017, Α ημιτελικός: Η Demy στην 10η θέση. Προγνωστικά

Με ένα λαμπερό πάρτι στο Κίεβο γιορτάστηκε και επισήμως η έναρξη του διαγωνισμού της Εurovision, που φέτος πραγματοποιείται στην Ουκρανία. Όλοι οι συμμετέχοντες διασκέδασαν και χαλάρωσαν από τις εντατικές πρόβες και προετοιμασίες και πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία.



Λαμπερή ήταν στο πάρτι η παρουσία της Demy, η οποία θα διαγωνιστεί αύριο Τρίτη στον Α΄ ημιτελικό με το «This is Love», διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό, το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στις 22:00.



Ήδη τα προγνωστικά δίνουν στην ελληνική συμμετοχή στο εισιτήριο για τον τελικό μαζί με τη Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Πορτογαλία, Αυστραλία, Φινλανδία, Μολδαβία, Βέλγιο και Κύπρο. Όσο για την τελική θέση, μεγάλο στοιχηματικό site κατατάσσει προς το παρόν τη Demy στη 12η θέση.



Στον Α‘ημιτελικό της Τρίτης 9ης Μαϊου και η Κύπρος, που θα εμφανιστεί 15η. Έτοιμος για την μεγάλη βραδιά δήλωσε και ο εκπρόσωπος του νησιού, Hovig ο οποίος συμμετέχει με το τραγούδι Gravity, σε στίχους και μουσική του Σουηδού Thomas G:son.



Στον τελικό θα συμμετάσχουν συνολικά 26 χώρες, εκ των οποίων οι είκοσι από τους δύο Ημιτελικούς -δέκα από κάθε βραδιά- οι «Big Five» και η διοργανώτρια Ουκρανία.



Η τελική πρόβα



Σήμερα έγινε η πρόβα τζενεράλε του Α' ημιτελικού και η Demy και η ομάδα της ανέβηκαν στη σκηνή και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την παρουσίαση του This Is Love.



Η τραγουδίστρια δεν άλλαξε το εκρού φόρεμα, το μακιγιάζ της παραμένει έντονο και τα μαλλιά της χτενισμένα ίσια και σε wet look (όπως στην δεύτερη πρόβα), ενώ είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα εντυπωσιακά σκηνοθετικά ευρήματα του Φωκά Ευαγγελινού, το ολόγραμμα που θα εμφανιστεί στη «γέφυρα» του τραγουδιού.



Απόψε θα γίνει το show που θα παρακολουθήσουν οι κριτικές επιτροπές ώστε να ψηφίσουν.



Πώς ψηφίζουμε



Στον Πρώτο Ημιτελικό –όπως και στον Τελικό– οι Έλληνες φίλοι του Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όποιο τραγούδι επιθυμούν, εκτός από τη συμμετοχή της χώρας μας.



Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν, καλώντας από σταθερό στο 901 600 41 ΧΧ (προσθέτοντας τα δύο τελευταία νούμερα που αντιστοιχούν στη σειρά εμφάνισης των χωρών τη βραδιά του Πρώτου Ημιτελικού και του Τελικού) ή στέλνοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 19559 με τον κωδικό της χώρας.



Η χρέωση για κάθε τηλεφωνική κλήση ή SMS είναι 0,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των τραγουδιών, σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί στον «αέρα» από τους παρουσιαστές.