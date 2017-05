H Adele τρολάρει τα 30ά της γενέθλια με έναν ευφάνταστο τρόπο!

Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή η Adele και αποφάσισε να διασκεδάσει με τον χρόνο που περνάει, κάνοντας μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media που συγκέντρωσε εκατομμύρια like.



Όπως βλέπετε, η Βρετανίδα τραγουδίστρια που έγινε 30 ετών μεταμφιέστηκε σε γιαγιά και ανέβασε τη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο instagram όπου και έγραψε: «Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon» - «Σχεδόν 30! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Τα λέμε σύντομα».



Μετά από αυτή την ανάρτηση οι εκατομμύρια θαυμαστές της τής χάρισαν το παρατσούκλι «Granny Del».

Δείτε το ποστ της τραγουδίστριας:

