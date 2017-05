Στα χνάρια της μαμάς της Kate Moss, η 14χρονη Lila Grace! Βίντεο

Η 14χρονη Lila Grace είναι καρμπόν η μαμά της και μόλις έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ.



"Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει" που λέει ο λαός και η μονάκριβη κόρη της Kate Moss είναι η ζωντανή απόδειξη. Η έφηβη Lila Grace της Kate Moss και του συνιδρυτή του Dazed & Confused, Jefferson Hack μόλις έκανε την πρώτη της επαγγελματική φωτογράφιση ως το πρόσωπο (και μαλλί) του Braid Hair, κι όλα αυτά στα 14 της.



Τόσο ακριβώς ήταν και η μαμά της όταν την ανακάλυψε η ατζέντης Sarah Doukas στο αεροδρόμιο JFK, ενώ γυρνούσε από διακοπές στις Μπαχάμες. Κοίτα κάτι συμπτώσεις. Σου εύχομαι ολόψυχα να κάνεις μια κόρη που να σου μοιάζει όσο η Lila Grace στην Kate Moss. Μιλάμε για κλασική περίπτωση καρμπόν.



Κουκλάκι ζωγραφιστό η Lila Grace. It runs in the family, που λένε και στο χωριό μου.





