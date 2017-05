Χαμός με το like της Μελάνια σε tweet εναντίον του Τραμπ

Χαμός έχει προκληθεί στις ΗΠΑ από ένα like που φέρεται να έκανε η Μελάνια σε tweet εναντίον τοτ άνδρα της και προέδρου της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ.

Ο συγγγραφέας Αντι Οστρι πόσταρε στο twitter ένα αρχείο gif που δείχνει τη Μελάνια να χάνει το χαμόγελό της, με το που γυρνάει την πλάτη της ο σύζυγός της, κατά την ορκωμοσία του τελευταίου γράφοντας: «Φαίνεται ότι ο μόνος τοίχος που έχτισε ο Τραμπ ήταν εκείνος ανάμεσα στον ίδιο και την σύζυγό του».

Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF