Ο Βαλ Κίλμερ παραδέχθηκε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Βίντεο

Οι φωτογραφίες του δημοφιλούς ηθοποιού του Hollywood, Βαλ Κίλμερ, οι οποίες έκαναν πέρυσι τον γύρο του διαδικτύου και έδειχναν τον σταρ εμφανώς καταπονημένο και γερασμένο, είχαν ανησυχήσει τρομερά τους φαν του. Ωστόσο, αν και εκείνος είχε διαψεύσει πέρυσι ότι έπασχε από καρκίνο, πριν από λίγες μέρες παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ερωταπαντήσεων στο Reddit ότι δίνει μάχη με τη νόσο.



Η ανησυχία των θαυμαστών του ταλαντούχου Κίλμερ αυξήθηκε ιδιαίτερα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ένας άλλος διάσημος σταρ, ο Μάικλ Ντάγκλας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο πρώην συμπρωταγωνιστής του (στην ταινία The Ghost and the Darkness) έπασχε από την ίδια ασθένεια που είχε εμφανίσει και εκείνος, δηλ. καρκίνο του φάρυγγα.



«Αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα μ' εμένα και δεν δείχνει να τα πηγαίνει και τόσο καλά», είχε δηλώσει τότε ο Ντάγκλας.



Ο Κίλμερ ωστόσο διέψευσε την πληροφορία μιλώντας σε δημοσιογράφους και αργότερα ανήρτησε το ακόλουθο μήνυμα στη σελίδα του στο Facebook: «Ο Μάικλ Ντάγκλας μου έγραψε ένα όμορφο σημείωμα ζητώντας μου συγγνώμη για όσα δήλωσε στον Τύπο. Όπως έγραφε ο ίδιος, χαίρεται που τελικά τα πηγαίνω μια χαρά στην υγεία μου».

Δείτε σχετικό βίντεο:

protothema