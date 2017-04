Πέθανε γνωστός ηθοποιός στο σπίτι του λόγω επιπλοκών του διαβήτη

Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή ο Clifton James. Ο Αμερικανός ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του και σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, αιτία ήταν κάποιες επιπλοκές του διαβήτη του.

Χαρακτηριστικός ρόλος του Clifton James ήταν στις ταινίες James Bond “ Live And Let Die”, “The Man With The Golden Gun”, όπου υποδύθηκε τον Αμερικανό σερίφη JW Pepper!

Ο Roger Moore, μάλιστα, εξέφρασε την λύπη του και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter γράφοντας: «Είναι τρομερά λυπηρό να ακούω ότι ο Clifton James μας άφησε. Ως JW Pepper μου έδωσε στις δύο πρώτες μου ταινίες James Bond έναν υπέροχο και διασκεδαστικό χαρακτήρα».