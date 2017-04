Δείτε την πρώτη φωτογραφία του μωρού της Τζάνετ Τζάκσον

Αγοράκι έκανε η αδερφή του Μάικλ Τζακσον, Τζάνετ, με τον σύζυγο της Βίσαμ Αλ Μάνα. Το χαρμόσυνο γεγονός αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της η 50χρονη Τζάνετ και πόσταρε μια φωτογραφία σχολιάζοντας: "Το μωρό μου και εγώ μετά από τον υπνο". Η Τζάνετ γέννησε τον Ιανουάριο τον μικρό Αισα.



Τον περασμένο χρόνο είχε αναβάλλει την περιοδεία της ενώ οι φήμες την ήθελαν να περιμένει το πρώτο της παιδί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια χώρισε από τον εδώ και πέντε χρόνια άνδρα της αμέσως μετά τη γέννα του παιδιού της. Οι εκπρόσωποι της δεν σχολίασαν το γεγονός.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex