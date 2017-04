Brad Pitt: Τι συμβαίνει με εκείνον και τη συμπρωταγωνίστριά του, Sienna Miller

Μετά το διαζύγιο με την Angelina Jolie, μία ακόμη σχέση "χρεώνουν" στον Brad Pitt. Ο ηθοποιός παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας "The Lost City of Z" - στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες - μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του Sienna Miller και οι φήμες για νέο έpωτα στο Χόλιγουντ "φούντωσαν".



Σύμφωνα με τη Daily Mail, που αναφέρεται σε πηγή της Page Six, οι δυο τους πήγαν στην πρεμιέρα χωριστά αλλά στο δείπνο που ακολούθησε μιλούσαν όλη τη νύχτα και ήταν συνέχεια μαζί.



Ωστόσο, πηγή κοντά στην Sienna Miller υποβάθμισε τη συνάντησή τους και είπε ότι οι δύο ηθοποιοί ήταν απλά μέρος μιας μεγαλύτερης παρέας.





Την περίοδο που Angelina Jolie και Brad Pitt βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου, είχαν "χρεώσει" στον ηθοποιό την Marion Cotillard, συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία Allied, ενώ ακολούθησε και η Kate Hudson.

