Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός του James Bond, Tim Piggot Smith

Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Tim Piggot Smith, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία James Bond Quantum Of Solace, την κινηματογραφική μεταφορά από τον Tim Burton, "Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων", αλλά και το πέρασμά τού από τη σειρά Downton Abbey. Την είδηση έδωσε ο ατζέντης του ηθοποιού που είχε συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας της.



Ωστόσο, ο ηθοποιός ήταν περισσότερο γνωστός για την πορεία του στο θέατρο και πιο συγκεκριμένα στο West End και το Broadway. Η πορεία του στην υποκριτική του χάρισε μόλις τον περασμένο μήνα ένα βραβειο OBE για το σύνολο της καριέρας τους.



"Με μεγάλη μας λύπη, ανακοινώνουμε πως ο Tim Pigott-Smith πέθανε το πρωί" σημείωσε ο ατζέντης του στο σύντομο μήνυμά του και συμπλήρωσε: "Ο Τιμ ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Οι δικοί του τον αγαπούσαν και τον λάτρευαν και θα τον θυμούνται σαν έναν κύριο και έναν αληθινό φίλο. Ζητούμε το σεβασμό της προσωπικής ζωής της γυναίκας, των παιδιών και της οικογένειάς του".



Όπως διαβάζουμε στον βρετανικό Independent, έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε επεισόδια της θρυλικής σειράς Dr. Who και το Silent Witness. Ο Smith συμμετείχε στο παρελθόν και στις αγαπημένες ταινίες V For Vendetta και Gangs of New York. Ο ηθοποιός είχε μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τελευταίας του τηλεταινίας, στην οποία και υποδυόταν τον Βασιλιά Κάρολο τον Γ'. Με τη σύζυγό του, Pamela Miles, επίσης ηθοποιό, σχεδίαζαν να ξεκινήσουν παραστάσεις με το έργο "Ο θάνατος του εμποράκου" στο αμέσως επόμενο διάστημα.

news247