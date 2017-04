Βίκυ Χατζηβασιλείου: Σκλήρη απάντηση στον αποστολέα του Πάμε Πακέτο

Πολύ λυπάμαι Σάββα μου. Πραγματικά. Όχι βέβαια για τις απειλές σου περί ΕΣΡ τις οποίες σου επιστρέφω ακέραιες, λέγοντάς σου ότι στο μοντάζ κόπηκαν μόνο (όπως πολύ καλά γνωρίζεις) οι λεκτικές χυδαιότητες περί ομοφυλοφιλικών περιπτύξεων, τις οποίες ούτως ή άλλως κανένα ΕΣΡ δεν θα επέτρεπε να ακουστούν δημόσια! Αλλά λυπάμαι γιατί δεν κατάφερα να κάνω χώρο μέσα στον ασκό του θυμού σου, ούτε για έναν κόκκο αγάπης. Παρ ότι προσπάθησα πολύ. Όμως κάθε μου προσπάθεια προσέκρουε σε "θημωνιές" χολής, σωρευμένες εκ προθέσεως για χρόνια στην παιδική ψυχή σου. Σε έναν δκολαγνικό εκφυλισμό της παιδικής σου ηλικίας. Όντως χρειάζεσαι συγγνώμη. Όχι βέβαια από την εκπομπή. Η οποία έκανε τα πάντα για να υποστηρίξει το αίτημά σου που εσύ ό ίδιος με τη στάση σου ματαίωσες . Αλλά από τους αυτουργούς της μετάλλαξης μιας παιδικής ψυχής σε έναν οχετό μίσους και θυμού. Αυτοί οι άνθρωποι σε καταδίκασαν και δεν τους έχει απαγγελθεί ακόμα κατηγορία. (μιας και σου αρέσουν οι δικανικοί όροι....) Εύχομαι κάποτε να καταλάβεις και να προχωρήσεις στη ζωή σου. Κι αν με χρειαστείς, εγώ πάλι εδώ θα είμαι με αγάπη.

