Βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της γνωστή τραγουδίστρια

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η Τζόνι Σλετζ (Joni Sledge), η οποία μαζί με τις αδελφές της είχε σχηματίσει το συγκρότημα Sister Sledge και έκαναν επιτυχία με το τραγούδι «We are a family», όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο εκπρόσωπος του συγκροτήματος.



Η Joni Sledge βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της στο Φίνιξ την Παρασκευή και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Η Joni Sledge, που κατάγεται από τη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ, μαζί με τις αδελφές της Ντέμπι, Κιμ και Κάθι δημιούργησαν το συγκρότημα Sister Sledge το 1971. Εκτός από το «We are a family», που έφτασε το νούμερο 2 στο Billboard Hot 100 και έγινε μεγάλη επιτυχία, το συγκρότημα είναι επίσης γνωστό για τα τραγούδια του «He’s the greatest dancer», «Lost in the music» αλλά και για μια διασκευή του «My guy».



Το συγκρότημα έπαιξε για τον πάπα, όταν αυτός επισκέφθηκε τη Φιλαδέλφια το 2015. «Χθες, η οικογένειά μας πάγωσε», αναφέρει η οικογένειά της σε ανακοίνωση. «Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η αγαπημένη μας αδελφή, μητέρα, θεία, ανιψιά και ξαδέλφη Τζόνι πέθανε χθες».