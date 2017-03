Οι τελευταίες γόβες που παράγγειλε η πριγκίπισσα Diana και δεν φόρεσε ποτέ

Ο Jimmy Choo, του γνωστού οίκου με υποδήματα, βρέθηκε στην Ελλάδα. Διαβάστε παρακάτω μερικά από τα ενδιαφέροντα πράγματα που είπε...



Είναι αλήθεια ότι συνέβη μια τραγική σύμπτωση την ημέρα που η Diana σκοτώθηκε;



Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο τον Αύγουστο του 1997. Βρισκόμουν στο σπίτι και ετοιμαζόμουν να πάω στο παλάτι. Ξαφνικά άκουσα στο ραδιόφωνο το έκτακτο δελτίο που ανακοίνωνε ότι είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Όταν άκουσα την είδηση, πήρα τον υπεύθυνο ασφαλείας του παλατιού να μάθω αν ήταν αλήθεια. Ήταν απίστευτο! Εκείνη την ημέρα θα πήγαινα στο παλάτι για να παραδώσω στους βοηθούς της ένα ζευγάρι γόβες. Ήταν τα τελευταία γοβάκια που είχε παραγγείλει. Δεν τα παρέλαβε ποτέ!



Αυτά τα τελευταία γοβάκια που σας παρήγγειλε η Diana πού βρίσκονται σήμερα;



Τα έχω σπίτι μου σε μια ειδική προθήκη. Κανείς δεν επιτρέπεται να τα αγγίξει. Έχω δεχτεί πολλές προτάσεις από γνωστούς και αγνώστους που θέλουν να τα αγοράσουν. Μου έχουν προτείνει ακόμα και 100 χιλιάδες λίρες, αλλά δεν τα πουλάω. Δεν θα τα πουλήσω ποτέ! Είναι πλέον ιστορικά! Δεν ξεχνώ ποτέ πόσα χρωστάω στην πριγκίπισσα Diana, μου άνοιξε ορίζοντες και θα της χρωστώ ευγνωμοσύνη.



Αν και η Diana σάς έκανε παγκόσμιο όνομα, μια τηλεοπτική σειρά σάς άνοιξε τις πόρτες στις fashionistas της Αμερικής. Σε ένα επεισόδιο της σειράς Sex and the City, η Carrie Bradshaw φωνάζει «έχασα το παπούτσι μου, έχασα το Jimmy Choo μου».



Είναι γεγονός ότι η Αμερική και η αγορά της με γνώρισαν μέσα από την τηλεοπτική σειρά, αφού η Sarah Jessica Parker στο σίριαλ, σύμφωνα με το σενάριο, είχε αδυναμία στα παπούτσια μου. Δεν περίμενα ότι η τηλεόραση και ένα πρόγραμμα θα είχαν τέτοια δυναμική. Δεν είχα δει το επεισόδιο και την επόμενη ημέρα όλοι μου έλεγαν ότι είχαν δείξει τα παπούτσια. Είχε γίνει το θέμα των ημερών και όχι μόνο. Τόσα χρόνια μετά ακόμα μου μιλάνε για το Sex and the City!



Έχετε μετρήσει πόσα ζευγάρια παπούτσια υπάρχουν στην ντουλάπα σας;



Έχω τρεις ντουλάπες γεμάτες, υπολογίζω ότι πρέπει να έχω περισσότερα από εκατό ζευγάρια. Όπως μου αρέσουν τα χειροποίητα παπούτσια, έτσι φοράω και χειροποίητα κοστούμια από το Lord’s, που έχει την έδρα του στη Μαλαισία και από εκεί ψωνίζουν και πολλοί σταρ του Χόλιγουντ. Είναι μοναδική η αίσθηση ότι κάτι είναι φτιαγμένο μόνο για εσένα.



Μιλήσατε νωρίτερα για τη νεανική ενασχόλησή σας με το τάι τσι, ακόμα εξασκείστε;



Φυσικά, ασχολούμαι καθημερινά. Δεν το χρησιμοποιώ ως όπλο για να μπορώ να τσακωθώ ή να χτυπήσω κάποιον πάνω σε κάποια λογομαχία. Νομίζω ότι με τα ψύχραιμα λόγια μπορείς να έχεις καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι με τα χέρια. Είναι πολύ σπουδαίο το κομμάτι του διαλογισμού. Προσφέρει στην ψυχοσύνθεσή σου ηρεμία και ισορροπία!



Aυτό είναι η πρώτο σας ταξίδι στην Ελλάδα. Τι σας έφερε εδώ;



Ήρθα για να απονείμω βραβεία σε νέους, άξιους ανθρώπους, που έχουν διαπρέψει στις σπουδές τους στη Μεγάλη Βρετανία και με τα λόγια και την εμπειρία μου να τους ενθαρρύνω. Παρευρέθηκα στην τελετή των Βραβείων Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης, Study UK Alumni Awards, που διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Βρετανικό Συμβούλιο. Αν δεν είχα σπουδάσει στη Μεγάλη Βρετανία, δεν θα με ήξερε κανείς. Οι σπουδές και οι γνώσεις που απέκτησα εκεί με έφεραν στο σημείο που είμαι σήμερα. Δεν ξεχνάω ποτέ ποιος με βοήθησε και ποιος με ανέβασε ψηλά. Πιστεύω στη γνώση και στην ουσία που τη μοιράζεσαι με το διπλανό σου. Είναι στόχος μου να περάσω στη νέα γενιά αυτά που έχω μάθει.



Ποιο είναι το πιο σπουδαίο μάθημα ζωής που έχετε πάρει;



Συχνά κάποιοι χάνουν την υπομονή τους και με νεύρα προσπαθούν να σε πείσουν ότι έχουν δίκιο. Αυτή είναι μια λάθος επιλογή. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι, υπομονετικοί, με ανοιχτούς ορίζοντες. Όταν δεν ελέγχεις τα νεύρα σου, τότε χάνεις τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα σου. Επίσης, θα πρέπει να έχεις τη γενναιότητα να παραδέχεσαι τα λάθη σου. Επίσης, ένας άνθρωπος συνηθίζει να πλησιάζει έναν άλλον για να κερδίσει κάτι, όμως δεν πρέπει να περιμένουμε τι θα πάρουμε αλλά τι θα δώσουμε.

