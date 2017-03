Τα πραγματικά ονόματα των celebrities (που σίγουρα δεν γνωρίζεις)

Όλοι έχουμε γνωρίσει κάποιον άνθρωπο που έχει αλλάξει το όνομά του για τους χ, ψ λόγους και έχουμε ακούσει διάφορα υποκοριστικά που όσο και να θέλεις ΔΕΝ βγαίνουν από το βαφτιστικό σου όνομα (πώς από το Ευφροσύνη γίνεσαι Ευτυχία δεν ξέρω) αλλά και για αλλαγές που έγιναν για λόγους prestige (άλλο να σε λένε Βούλα και άλλο Βίβιαν).



Οι celebrities φυσικά δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα και έτσι αλλάζουν το όνομά τους σε κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό και αξιομνημόνευτο, όπως π.χ η Rihanna, η οποία κανονικά λέγεται Robyn- μα Robyn;

Ashton Cutcher- Christopher Ashton Cutcher



Άστον να διαλέξει όποιο όνομα θέλει είπαν οι γονείς του Ashton Kutcher (οκ, βγαίνω μόνη μου έξω)



Nina Dobrev- Nikolina Konstantinova



Έλα, εξαιρετικό το Νικολίνα, τόσο cute κρίμα που το άλλαξε. Το Dobrev άραγε τι να σημαίνει;



John Legend- John Roger Stephens



Θα έπαιρνα όρκο ότι αυτό είνα το όνομά του, δηλαδή αλήθεια είναι Legend και όχι Stephens λες και δουλεύει part time σε φωτοτυπάδικο της Indiana.



Pink- Alecia Beth Moore



Ε, ναι τώρα μέχρι να πεις όλα αυτά τα ονόματα λες Pink και ξεμπερδεύεις.



Blake Lively- Blake Ellender Brown



Όταν αποφάσισε να γίνει ηθοποιός υιοθέτησε το επίθετο της μαμάς της- και πολύ καλά έκανε γιατί αυτό το Brown είναι φοβερά βαρετό.



Lorde- Yelich- O'Connor



Μόνο μια O'Connor υπάρχει και αυτή είναι η Sinead, επίσης ξεκάθαρα καλύτερο το Lorde.



Lady Gaga- Joanne Angelina Germanotta



Για μας θα είναι για πάντα η Lady Gaga της καρδιάς μας <3



Reese Witherspoon- Laura Reese Witherspoon



Πόσο ταιριαστό το Laura όμως ε;



Rihanna- Robyn



Γιαπ, η Riri είναι κανονικά Robyn. Μα Robyn;;



Theo James- Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis



Θοδωρής Ταπτικλής θα λεγόταν στην Ελλάδα ο Theo, αλλά πώς να κάνεις καριέρα με ΤΟΣΑ πολλά ονόματα; Δεν θα χωρούσε το όνομα στην αφίσα εξάλλου.



Rooney Mara- Patricia Mara



Δεν μας χαλάει το Patricia, γενικά δεν μας χαλάει τίποτα πάνω της.



Miley Ray Cyrus- Destiny Hope



Η Miley άλλαξε επίσημα το όνομα της σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε γιατί πραγματικά αυτό που της είχαν δώσει δεν ήταν όνομα, τίτλος country album ήταν.



Jay Z- Shawn Corey Carter



Let me hear you say ''Hey Miss Carter'' τραγουδούσε η Beyonce πριν λίγα χρόνια, τότε συνειδητοποιήσαμε ότι ο Jay Z έχει άλλο βαρετό όνομα.



Drake- Aubrey Graham



Δεν το λες και πολύ swag όνομα το Aubrey, ένα δίκαιο το έχει ο Drake που το άλλαξε.



Emma Stone- Emily Jean



Άλλαξε το όνομά της από Emily σε Emma γιατί λάτρευε την Baby Spice των Spice Girls. Aww..



Nicki Minaj- Onika Tanya Maraj



Το Nicki Minaj είναι στην ουσία αναγραμματισμός του βαφτιστικού της- τίμιο.



ladylike