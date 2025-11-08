Εντερικά μικρόβια και καρδιά: Νέα μελέτη συνδέει πάνω από 12 είδη βακτηρίων με τη στεφανιαία νόσο

Περισσότερα από δώδεκα είδη εντερικών μικροοργανισμών φαίνεται να σχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο, τη συχνότερη μορφή καρδιοπάθειας που προκαλείται από αποφράξεις στις αρτηρίες και μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Quill, έδειξε ότι οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο έχουν πολύ λιγότερα ωφέλιμα και αντιφλεγμονώδη βακτήρια στο έντερό τους σε σύγκριση με υγιή άτομα.

Πάνω από 250 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως

Υπολογίζεται ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από τη νόσο, η οποία προκαλεί περίπου 20 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη φωτίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένα είδη μικροβίων που εμπλέκονται στη λειτουργία της καρδιάς και του εντέρου.

Η επικεφαλής ερευνήτρια, Δρ. Χαν-Να Κιμ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan της Νότιας Κορέας, δήλωσε:

«Προχωρήσαμε πέρα από το να γνωρίζουμε απλώς ποια βακτήρια υπάρχουν εκεί — τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τον ρόλο τους στη σχέση μεταξύ καρδιάς και εντέρου».

Λιγότερα «καλά» βακτήρια στους ασθενείς

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δείγματα από 14 ασθενείς με στεφανιαία νόσο και 28 υγιή άτομα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς είχαν μειωμένα επίπεδα Faecalibacterium prausnitzii και Slackia isoflavoniconvertens — δύο βακτηρίων που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή στο σώμα.

Παράλληλα, τα μικρόβια των ασθενών εμφάνιζαν αυξημένη ικανότητα να διασπούν αμινοξέα όπως η αργινίνη, μειώνοντας έτσι την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, μιας ουσίας που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να παραμένουν ελαστικά.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, οι επιστήμονες εντόπισαν μοτίβα στα εντερικά βακτήρια που θα μπορούσαν να προβλέψουν με ακρίβεια 89% (AUC 0,89) ποιοι συμμετέχοντες είχαν στεφανιαία νόσο.

Οι πιο ισχυροί προβλεπτικοί παράγοντες ήταν το μόριο ινοσίνη (inosine), το άλφα-μουριχολικό οξύ (alpha-muricholate) και το βακτήριο Faecalibacterium prausnitzii.

«Διπρόσωπα» μικρόβια

Η μελέτη αποκάλυψε ότι ορισμένα βακτήρια μπορεί να λειτουργούν “διπλά”, δηλαδή να είναι ευεργετικά σε υγιείς ανθρώπους αλλά επιβλαβή σε όσους έχουν διαταραγμένο μικροβίωμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γένος Lachnospiraceae, το οποίο άλλοτε σχετίζεται με προστασία από καρδιοπάθειες και άλλοτε με αύξηση του κινδύνου.

Η Δρ. Κιμ το παρομοίασε με τον κλασικό λογοτεχνικό χαρακτήρα:

«Το Lachnospiraceae μπορεί να είναι ο Δρ. Τζέκιλ και ο Κος Χάιντ του εντέρου».

Τι σημαίνει η έρευνα

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερες και πιο ποικιλόμορφες κλινικές μελέτες για να επιβεβαιωθούν. Αν τα αποτελέσματα επαναληφθούν, τέτοιου είδους μικροβιακοί δείκτες θα μπορούσαν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν σε προληπτικούς ελέγχους για καρδιακές παθήσεις.

