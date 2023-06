NASA: Για πρώτη φορά δημόσια συνεδρίαση για τα UFO - Θα βγει έκθεση

Η επιτροπή διεξάγει την πρώτη τέτοια έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ υπό την αιγίδα της NASA, για ένα θέμα που η κυβέρνηση άλλοτε περιόριζε στην αποκλειστική και απόρρητη αρμοδιότητα των αξιωματούχων των στρατιωτικών και εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας.



Δημόσια συνεδρίαση για την μελέτη των «άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων», γνωστών και ως UFO, πραγματοποίησε την Τετάρτη (31/5) η NASA.

Συγκεκριμένα, μία επιτροπή της υπηρεσίας αποτελούμενη από 16 μέλη έκανε την πρώτη της δημόσια συζήτηση που επικεντρώθηκε «σε τελικές συζητήσεις πριν η ανεξάρτητη ομάδα έρευνας της υπηρεσίας δημοσιοποιήσει μια έκθεση φέτος το καλοκαίρι», όπως ανέφερε η NASA.

Η επιτροπή, σύμφωνα με τον Independent, στην οποία συμμετέχουν ειδικοί από τομείς που κυμαίνονται από τη φυσική μέχρι την αστροβιολογία, σχηματίστηκε τον περασμένο Ιούνιο για να εξετάσει θεάσεις UFO και άλλα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από μη στρατιωτικούς τομείς της κυβέρνησης και του εμπορίου. Τώρα η ομάδα έδωσε την πρώτη της δημόσια συζήτηση, εν όψει μιας έκθεσης που πρόκειται να δημοσιευθεί αργότερα φέτος.

Η επιτροπή αυτή διεξάγει την πρώτη τέτοια έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ υπό την αιγίδα της διαστημικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, για ένα θέμα που η κυβέρνηση άλλοτε περιόριζε στην αποκλειστική και απόρρητη αρμοδιότητα των αξιωματούχων των στρατιωτικών και εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η παρουσία τους εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ουρανών μας και είναι υποχρέωση αυτού του έθνους να προσδιορίσει εάν αυτά τα φαινόμενα ενέχουν πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια του εναέριου χώρου», δήλωσε ο Daniel Evans, βοηθός αναπληρωτή αναπληρωτή διοικητή της Nasa για την έρευνα.

Να σημειωθεί ότι ο όρος ΑΤΙΑ, που από καιρό συνδέεται με τις έννοιες των ιπτάμενων δίσκων και των εξωγήινων, έχει αντικατασταθεί στην κυβερνητική ορολογία από τον όρο «UAP».

NOW: We're holding a public meeting of our independent study team for categorizing and evaluating data of unidentified anomalous phenomena, or UAP. More info on today's meeting: https://t.co/PqCrIB5U7s https://t.co/F5hawerKFw

Video footage shared by NASA today during a meeting on UFOs shows an unidentified spherical object flying.



Military officials said they have been unable to explain what the object is. pic.twitter.com/yXQs7N4lRz