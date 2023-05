NASA: Ιστορική ενημέρωση για τα UFO

Σε μια ιστορική ενημέρωση για τα UFO προχωρά η NASA, μετά από δεκαετίες έντονης φημολογίας και αμφισβήτησης.

Μια επιτροπή της NASA, που σχηματίσθηκε πέρυσι για να μελετήσει τα ΑΤΙΑ (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα), τα οποία περιγράφονται συνήθως με τον όρο UFO, πραγματοποιεί αυτή την ώρα την πρώτη δημόσια συνεδρίασή της, πριν συντάξει μια έκθεση, η δημοσιοποίηση της οποίας αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες.

Η ενημέρωση μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της NASA στο YouTube από τις 17:30 ώρα Ελλάδος:

Αυτό το 16μελές σώμα, στο οποίο μετέχουν ειδικοί από τομείς που κυμαίνονται από τη φυσική μέχρι την αστροβιολογία, σχηματίσθηκε τον περασμένο Ιούνιο για να εξετάσει θεάσεις UFO και άλλα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από μη στρατιωτικούς τομείς της κυβέρνησης και του εμπορίου.

Η σημερινή τετράωρη δημόσια συνεδρίαση επικεντρώνεται «σε τελικές συζητήσεις πριν η ανεξάρτητη ομάδα έρευνας της υπηρεσίας δημοσιοποιήσει φέτος το καλοκαίρι μια έκθεση», ανέφερε η NASA ανακοινώνοντας τη συνεδρίαση.

Η επιτροπή αυτή διεξάγει την πρώτη τέτοια έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ υπό την αιγίδα της διαστημικής υπηρεσίας των ΗΠΑ για ένα θέμα που η κυβέρνηση περιόριζε άλλοτε στην αποκλειστική και απόρρητη αρμοδιότητα των αξιωματούχων των στρατιωτικών και εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η μελέτη της NASA είναι χωριστή από μια νέα έρευνα από το Πεντάγωνο για άγνωστης ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP), τα οποία έχουν τεκμηριωθεί τα τελευταία χρόνια από πιλότους στρατιωτικών αεροσκαφών και έχουν αναλυθεί από αξιωματούχους υπηρεσιών άμυνας και πληροφοριών των ΗΠΑ.

