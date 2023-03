Πεντάγωνο – Τμήμα έρευνας UFO: Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα

Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα, αναφέρει προσχέδιο εγγράφου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών όλων των Τομέων του Πενταγώνου (AARO – All-domain Anomaly Resolution Office) και τον πρόεδρο του τμήματος αστρονομίας του Χάρβαρντ, Avi Loeb.

Πολλοί άνθρωποι εδώ στη Γη είναι αφοσιωμένοι στην ανίχνευση ενδείξεων ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, από ερασιτέχνες συνωμοσιολόγους μέχρι ανθρώπους πίσω από επαγγελματικά ερευνητικά κέντρα όπως το SETI και το Galileo Project. Τι γίνεται όμως αν εξωγήινοι μας παρακολουθούν και μαθαίνουν για τον πολιτισμό μας χωρίς να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανάμεσά μας; Σύμφωνα με ένα προσχέδιο εγγράφου που κυκλοφόρησε από τον επικεφαλής του τμήματος έρευνας UFO του Πενταγώνου νωρίτερα αυτό το μήνα, αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Η έκθεση περιγράφει την πιθανότητα η εξωγήινη ζωή να έχει ταξιδέψει στη Γη, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές με τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση προτείνει ότι ένα τεχνητό διαστρικό αντικείμενο, όπως το Oumuamua, θα μπορούσε να είναι ένα μητρικό σκάφος, που απελευθερώνει πολλούς μικρούς ανιχνευτές κατά τη διάρκεια του κοντινού του περάσματος από τη Γη.

Αυτοί οι μικροί ανιχνευτές -γνωστοί ως ΑΤΙΑ- θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διεισδύσουν στον πολιτισμό μας για ερευνητικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτοί οι ανιχνευτές θα μπορούσαν να είναι σχεδιασμένοι, ώστε να αντέχουν στις σκληρές συνθήκες του διαστρικού διαστήματος (διάστημα μέσα σε έναν γαλαξία, το οποίο δεν καταλαμβάνεται από αστέρες και τα πλανητικά τους συστήματα) και να διαθέτουν ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσαν να προγραμματιστούν να αυτοεπισκευάζονται ή ακόμη και να αναπαράγονται.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι με τη χρήση της μηχανικής μάθησης, οι ανιχνευτές αυτοί θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, χωρίς καμία καθοδήγηση από τους αρχικούς δημιουργούς τους.

Η έκθεση του Πενταγώνου βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση, αλλά αν τα ευρήματά της είναι ακριβή, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι εξωγήινοι ήδη μας μελετούν… Η πιθανότητα ευφυούς εξωγήινης ζωής να μας παρακολουθεί και να μαθαίνει για τον πολιτισμό μας δεν είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε ελαφρά τη καρδία.

PENTAGON: POSSIBLE ALIEN SHIP VISITED OUR SOLAR SYSTEM.

A draft report from the Pentagon and Harvard Professor Abraham Avi Loeb says there's a possibility an alien ship has visited our solar system. pic.twitter.com/5Ysvwu1Rlf