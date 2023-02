Κομμάτι του ήλιου προκάλεσε ανεμοστρόβιλο - Απόρησαν οι επιστήμονες

Απόρησαν οι επιστήμονες όταν υλικό αποκόπηκε από την επιφάνεια του ήλιου και δημιούργησε έναν στροβιλισμό σαν ανεμοστρόβιλο γύρω από τον βόρειο πόλο του.

Το αξιοσημείωτο φαινόμενο καταγράφηκε από τη NASA στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και αναρτήθηκε στο Twitter από τη Δρ Tamitha Skov, μια διαστημική μετεωρολόγο.

«Μιλάμε για το Polar Vortex!», έγραψε την περασμένη εβδομάδα. «Υλικό από μια βόρεια προεξοχή μόλις αποκόπηκε από το κύριο νήμα και τώρα κυκλοφορεί σε μια τεράστια πολική δίνη γύρω από τον βόρειο πόλο του Άστρου μας. Οι συνέπειες για την κατανόηση της ατμοσφαιρικής δυναμικής του Ήλιου πάνω από τις 55° εδώ δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν!».

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP