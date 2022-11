NASA: Αισιοδοξεί πως οι άνθρωποι θα ζήσουν στη Σελήνη την δεκαετία που ζούμε

Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μείνουν στη Σελήνη για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, δήλωσε αξιωματούχος της NASA στο BBC και επισήμανε ότι θα χρειαστούν κατοικίες για υποστήριξη επιστημονικών αποστολών.

Ο επικεφαλής του προγράμματος του Orion, Χάουαρντ Χου τόνισε ότι η εκτόξευση του πυραύλου Artemis, ο οποίος μεταφέρει το Orion, ήταν μια «ιστορική ημέρα για τις ανθρώπινες διαστημικές πτήσεις».Ο Orion απέχει αυτή τη στιγμή περίπου 134.000 χιλιόμετρα (83.300 μίλια) από τη Σελήνη.

Ο πύραυλος Artemis 1 ύψους 100 μέτρων εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι ως μέρος της αποστολής της NASA να πάρει τους αστροναύτες πίσω στον δορυφόρο της Γης.

Ο Χου επισήμανε ότι η παρακολούθηση της απογείωσης του Artemis ήταν ένα «απίστευτο συναίσθημα» και «ένα όνειρο». Εξήγησε επίσης ότι αν η τρέχουσα πτήση του Artemis ήταν επιτυχής, τότε η επόμενη θα γίνει με πλήρωμα και θα ακολουθήσει μια τρίτη, όπου αστροναύτες θα προσγειωθούν ξανά στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά το Apollo 17 πριν από 50 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 1972.

Μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της αποστολής Artemis I είναι η ασφαλής επιστροφή της μονάδας Orion στη Γη. Θα εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα του πλανήτη με ταχύτητα 38.000km/h (24.000mph), δηλαδή 32 φορές την ταχύτητα του ήχου και η ασπίδα στην κάτω πλευρά του θα υποβληθεί σε θερμοκρασίες που θα προσεγγίσουν τους 3.000C.

Μόλις δοκιμαστεί και αποδειχθεί η ασφάλεια των εξαρτημάτων και των συστημάτων του Artemis, ο Χου δήλωσε ότι το σχέδιο είναι να ζουν άνθρωποι στη Σελήνη «μέσα σε αυτή τη δεκαετία».

Ένα μεγάλο μέρος του λόγου για την επιστροφή στη Σελήνη είναι να ανακαλύψει αν υπάρχει νερό στο νότιο πόλο του δορυφόρου, πρόσθεσε, επειδή αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί σε καύσιμο για σκάφη που θα πάνε βαθύτερα στο διάστημα – στον Άρη, για παράδειγμα.

«Θα στέλνουμε ανθρώπους στην επιφάνεια και θα ζουν σε αυτή και θα κάνουν επιστήμη», τόνισε ο Χου.

«Θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για εμάς να μάθουμε λίγο πέρα από την τροχιά της Γης και στη συνέχεια να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα όταν πάμε στον Άρη.

Και οι αποστολές Artemis μας επιτρέπουν να έχουμε μια βιώσιμη πλατφόρμα και ένα σύστημα μεταφοράς που θα μας επιτρέψει να μάθουμε πώς να λειτουργούμε σε αυτό το βαθύ διαστημικό περιβάλλον».

Η κάψουλα Orion θα επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου.

