NASA: Οι νέες εικόνες του James Webb έρχονται να αλλάξουν όλα όσα γνωρίζουμε για το Σύμπαν

Μετά τη δημοσίευση της πρώτης φωτογραφίας από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, νέες εικόνες από το μακρινό Διάστημα έρχονται να αλλάξουν όλα όσα γνωρίζουμε για τα ουράνια σώματα που βρίσκονται σε απόσταση χιλιάδων ετών φωτός από τη Γη.

Μετά τη φωτογραφία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, η NASA αποκάλυψε σήμερα όλες τις πρώτες εικόνες που τράβηξε το πανίσχυρο τηλεσκόπιο James Webb, τις οποίες περίμεναν επί χρόνια οι αστρονόμοι σε όλον τον πλανήτη.

Σε απευθείας μετάδοση, που κράτησε μία ώρα, οι φωτογραφίες αυτές παρουσιάστηκαν μία προς μία: δύο νεφελώματα που παρουσιάζουν τον κύκλο ζωής των άστρων, ένας εξωπλανήτης και μια συστάδα γαλαξιών.

«Κάθε εικόνα είναι και μια νέα ανακάλυψη», σχολίασε ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον. «Η καθεμιά από αυτές θα δώσει στην ανθρωπότητα μια άποψη του σύμπαντος, την οποία δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε μια πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε από το τηλεσκόπιο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να μιλάει για «ιστορική στιγμή». Η εικόνα αυτή δείχνει τους γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά το Μπιγκ Μπανγκ, πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Μια από τις βασικές αποστολές του James Webb, του ισχυρότερου διαστημικού τηλεσκοπίου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, είναι η εξερεύνηση των αρχών του σύμπαντος. Αυτή η πρώτη «επίδειξη» είχε ως στόχο να δείξει τις δυνατότητές του στον τομέα αυτόν. Ήταν όμως μόνο ένας από τους πέντε στόχους της NASA, που κρατήθηκαν μυστικοί για να αποκαλυφθούν σήμερα.

Μεταξύ αυτών: οι φωτογραφίες δύο νεφελωμάτων, φωτογενών και γιγαντιαίων νεφών από αέρια και σκόνη. Το νεφέλωμα της Τροπίδος, που απέχει περίπου 7.600 έτη φωτός από τη Γη, δείχνει τον σχηματισμό των αστέρων. Περιέχει πολλά, γιγαντιαία άστρα, το μέγεθος των οποίων ξεπερνά κατά πολλές φορές εκείνο του Ήλιου.

Το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα από την άλλη είναι ένα «πλανητικό» νεφέλωμα (αν και δεν έχει καμία σχέση με πλανήτες): πρόκειται για ένα πελώριο νέφος αερίων που περιβάλλουν ένα άστρο που πεθαίνει.

Άλλος στόχος: το Κουιντέτο του Στεφάν, μια ομάδα πέντε γαλαξιών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το τελευταίο κοσμικό αντικείμενο που παρουσιάστηκε σήμερα ήταν ένας εξωπλανήτης, δηλαδή ένας πλανήτης σε τροχιά γύρω από ένα άλλο άστρο, εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Ο εξωπλανήτης αυτός δεν «φωτογραφήθηκε» αλλά αναλύθηκε μέσω φασματογράφου, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί η χημική σύσταση ενός τόσο μακρινού αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή, ο γιγαντιαίος πλανήτης WASP-96b αποτελείται ουσιαστικά από αέρια.

Συνδυάζοντας τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από άλλα τηλεσκόπια με εκείνα από το James Webb «θα είμαστε πιθανόν σε θέση να εντοπίσουμε υδρατμούς» στην ατμόσφαιρά του, σχολίασε ο Χοσέ Α. Καμπαγιέρο, αστρονόμος στο Κέντρο Αστροβιολογίας της Ισπανίας και ειδικός στους εξωπλανήτες. Αν και χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσες» αυτές τις πρώτες πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου και των οργάνων του, ο Καμπαγιέρο είπε ότι ανυπομονεί να δει φωτογραφίες μικρότερων και όχι τόσο θερμών εξωπλανητών.

Το James Webb εκτοξεύτηκε πριν από περίπου έξι μήνες, ανήμερα τα Χριστούγεννα, από τη γαλλική Γουιάνα, με έναν πύραυλο Ariane 5. Σήμερα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων από τη Γη και από αυτήν τη σταθερή θέση θα συνεχίσει να παρακολουθεί το σύμπαν. Έχει αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσει για τα επόμενα 20 χρόνια.

Space is lovely, dark and deep. You're looking at the deepest infrared image of the universe ever taken—the first full-color image from @NASAWebb.



Go deeper on the galaxies of SMACS 0723 at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/YS8JZI3KqM — NASA (@NASA) July 12, 2022.

Δείτε απευθείας εικόνα:

A star is born!



Behind the curtain of dust and gas in these “Cosmic Cliffs” are previously hidden baby stars, now uncovered by Webb. We know — this is a show-stopper. Just take a second to admire the Carina Nebula in all its glory: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/OiIW2gRnYI — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Two cameras are better than one, as seen in this combined view from Webb’s NIRCam & MIRI! In the near-infrared, we see hundreds of stars and background galaxies. Meanwhile, the mid-infrared shows us dusty planet-forming disks (in red and pink) around young stars. pic.twitter.com/yl9vHNAiuB — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022 Hundreds of new stars.

Examples of bubbles and jets created by newborn stars.

Galaxies lurking in the background.@NASAWebb Deputy Project Scientist Amber Straughn details new discoveries about Carina Nebula. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/37mxH2GvfO — NASA (@NASA) July 12, 2022

Galaxies collide in Stephan’s Quintet, pulling and stretching each other in a gravitational dance. In the mid-infrared view here, see how Webb pierces through dust, giving new insight into how interactions like these may have driven galaxy evolution in the early universe. pic.twitter.com/3P15LMCCOH — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Some stars go out with a bang. In these images of the Southern Ring planetary nebula, @NASAWebb shows a dying star cloaked by dust and layers of light. Explore this star's final performance at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/dfzrpvrewQ — NASA (@NASA) July 12, 2022