Ύπουλος αστεροειδής με μέγεθος λεωφορείου πέρασε ξαφνικά ξυστά από τη Γη

Μέγεθος λεωφορείου ή ενός κοντέινερ είχε ένας μικρός αστεροειδής που έκανε ένα άκρως κοντινό πέρασμα από τη Γη το βράδυ της Τετάρτης, πλησιάζοντας σε απόσταση μόλις 90.000 χιλιομέτρων ή περίπου το 23% της μέσης απόστασης Γης-Σελήνης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι πριν λίγες μέρες κανένας αστρονόμος δεν είχε ιδέα ότι ο αστεροειδής πλησίαζε. Πάντως, ο εν λόγω διαστημικός βράχος με την ονομασία «2002 NF» πέρασε με ασφάλεια δίπλα από τον πλανήτη μας.

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν τον «ύπουλο» αστεροειδή στις 4 Ιουλίου με το σύστημα τηλεσκοπίων Pan-STARRS στη Χαβάη. Το μήκος του αστεροειδούς εκτιμάται μεταξύ 5,5 και 12,5 μέτρων, δηλαδή περίπου από ένα λεωφορείο μέχρι ένα κοντέινερ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λόγω του μικρού μεγέθους του, ο αστεροειδής δεν πληρούσε τα κριτήρια της NASA για να θεωρηθεί «δυνητικά επικίνδυνος» για τον πλανήτη μας, καθώς για έναν τέτοιο χαρακτηρισμό θα έπρεπε να ξεπερνά τουλάχιστον τα 140 μέτρα. Ο 2022 NF διαγράφει μια περιφορά πέριξ του Ήλιου κάθε έξι χρόνια.

The Pan-STARRS survey in Hawaii has discovered two incoming asteroids that will get close to Earth. The bus-sized asteroids will make their closest approaches to our planet around July 6 and July 7. https://t.co/Gdz9IAm3Jr pic.twitter.com/6bIFilcy9f