NASA: Ανακοίνωση που προβληματίζει. Κάτι περίεργο συμβαίνει στον γαλαξία

Σε μια ανακοίνωση που προβληματίζει προχώρησε η NASA επικαλούμενη μετρήσεις που κατέγραψε το τηλεσκόπιο Hubble κάνοντας λόγο για «κάτι περίεργο» που συμβαίνει στον γαλαξία μας και το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους γνωστούς κανόνες της φυσικής.

Τα δεδομένα του Hubble, λέει η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, δείχνουν μια τεράστια απόκλιση ανάμεσα στον τρέχοντα ρυθμό εξάπλωσης σε σχέση με αυτόν αμέσως μετά το Big Bang.

«Η αιτία αυτής της απόκλισης παραμένει μυστήριο. Αλλά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Hubble υποστηρίζουν την ιδέα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, πιθανότατα κάτι που αφορά νέους κανόνες της φυσικής» ανέφερε χαρακτηριστικά η NASA με αφορμή στα στοιχεία που συγκεντρώνει τα τελευταία 30 χρόνια το διάσημο τηλεσκόπιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα το Hubble κατέγραψε 42 supernova mileposts, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με αυτόν που είχε καταγραφεί στο προηγούμενο δείγμα αυτού που αποκαλείται «δείκτες κοσμικής απόστασης».

NASA baffled as Hubble Space Telescope spots 'something weird' happening to the universe

Όπως ανακοίνωσε η NASA οι μετρήσεις έδειξαν έναν ρυθμό διαστολής του γαλαξία μας της τάξης των 73 χιλιομέτρων ανά μεγκαπαρσεκ (3,2 εκατομμύρια έτη φωτός), όταν, όμως, στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις από το «βαθύ» διάστημα τότε ο ρυθμός αυτός επιβραδύνεται στα 42χλμ/μεγκαπαρσεκ.

Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη του γαλαξία και της διαστολής του είναι πιο περίπλοκη από ό,τι γνωρίζαμε και υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που χρειάζεται να μάθουμε για το πώς αλλάζει ο γαλαξίας.

Σύμφωνα με τη NASA οι αστρονόμοι είναι «χαμένοι» όσον αφορά την αιτία των δύο διαφορετικών μετρήσεων υποστηρίζοντας ότι πιθανότατα θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε βασικούς κανόνες φυσικής.

