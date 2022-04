Μπιλ Γκέιτς: H ιδέα του 1 δισ. δολαρίων για την αποφυγή των πανδημιών στο μέλλον

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει την άποψη πως χρειάζεται 1 δισ. δολάρια για να αποτρέψει η ανθρωπότητα την επανάληψη τέτοιων κατακλυσμικών γεγονότων στο μέλλον, όπως είναι η πανδημία του κορονοϊού.

«Αυτό που είχαμε αυτά τα τελευταία χρόνια είναι σαν μια φρικτή παγκόσμια πυρκαγιά», είπε στο συνέδριο του TED Talks στο Βανκούβερ ο Γκέιτς.

«Η πανδημία του COVID έχει σκοτώσει εκατομμύρια και έχει ανατρέψει τις οικονομίες και θέλουμε να το σταματήσουμε από το να συμβεί ξανά».

Η ομιλία του το 2022 στο Βανκούβερ είναι ένας επίλογος στην αντίστοιχη ομιλία του από την «ίδια σκηνή» το 2015, μετά από την επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική, οπότε και είχε προειδοποιήσει ότι ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για την επόμενη παγκόσμια πανδημία. Τότε είχε ζητήσει από τις αρχές να προετοιμαστούν.

«Δεν το κάναμε», είπε μπροστά στο κοινό του TED, «Λοιπόν τώρα ελπίζω ότι η ανάγκη είναι ξεκάθαρη».

Σε μια εποχή που μεγάλο μέρος του κοινού έχει κουραστεί από τις τρομακτικές πραγματικότητες αυτής της πανδημίας, ο Γκέιτς έθεσε μια ιδέα για μια παγκόσμια προσέγγιση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης με το ακρωνύμιο GERM, Global Epidemic Response and Mobilization, την οποία περιγράφει στο νέο του βιβλίο, «How to Prevent the Next Pandemic», που κυκλοφόρησε στο συνέδριο.

Ο Γκέιτς προτείνει μια ομάδα 3.000 γιατρών, επιδημιολόγων, ειδικών σε θέματα πολιτικής και επικοινωνίας και διπλωματών, που θα συντονίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με κόστος 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Η ομάδα θα βοηθήσει τις εθνικές υπηρεσίες υγείας να μηδενίσουν τα κρούσματα ασθενειών. Η ουσία για την αντιμετώπιση των εκθετικά επεκτεινόμενων πανδημιών, είναι η ταχύτητα είπε ο Γκέιτς.

Σημείωσε ότι εάν ο COVID-19 είχε σταματήσει τις πρώτες 100 ημέρες της πανδημίας, το 98% των ανθρώπων που πέθαναν, θα είχαν σωθεί.

«Αυτή (η ιδέα) δεν θα είναι φθηνή, αλλά θα σώσει ζωές», είπε ο Γκέιτς. καθώς ελπίζει ότι οι πλούσιες παγκόσμιες κυβερνήσεις θα υποστηρίξουν την πρότασή του.

«Αυτή η στιγμή είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, όπου έχουμε να κάνουμε με την κόπωση του γενικού πληθυσμού για τον κορωνοϊό και μια μετάβαση σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, από πανδημία σε ενδημική μορφή», είπε ο Δρ Μπράιαν Κόνγουεϊ, πρόεδρος και ιατρικός διευθυντής του Κέντρου Λοιμωδών Νοσημάτων του Βανκούβερ.

«Και θα υπάρξουν δεδομένα για το (πώς) κάναμε κακό σε παιδιά σχολικής ηλικίας, κάναμε κακό στο κέντρο της πόλης και κάναμε ζημιά στην οικονομία, έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις που πιθανώς δεν έπρεπε να είχαν κλείσει», συμπλήρωσε.

«Έτσι, οι σκέψεις κάποιου όπως ο Μπιλ Γκέιτς είναι απίστευτα σημαντικές», είπε ο Κόνγουεϊ.

«Αυτά τα επιχειρήματα για τη μεγάλη εικόνα είναι απίστευτα σημαντικά, θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ. Η ανησυχία είναι (ότι) αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι θέλουν - όσο το δυνατόν περισσότερο - να μην κυριαρχήσει ο COVID στη ζωή τους» σημείωσε.

Τόνισε δε, ότι η υπεράσπιση και η υποστήριξη του Γκέιτς για την ανάπτυξη εμβολίων μέσω του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς έχει γίνει αλεξικέραυνο για τους σκεπτικιστές του COVID και τους διαδηλωτές κατά των εμβολίων, τους οποίους χαρακτήρισε «κάπως περίεργους».

Ο Γκέιτς είπε ότι είναι περήφανος για το έργο του ιδρύματός του να υποστηρίζει τα εμβόλια, τα οποία έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, «άρα είναι κάπως ειρωνικό να γυρίζει κάποιος και να λέει: «Όχι, χρησιμοποιούμε εμβόλια για να σκοτώνουμε ανθρώπους ή για να βγάλουμε χρήματα» είπε.