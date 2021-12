Η εκδίκηση του AstraZeneca με την τρίτη δόση εμβολίου

Η εκδίκηση της AstraZeneca με την τρίτη δόση εμβολίου είναι εδώ. Το εμβόλιο που βρέθηκε στο επίκεντρο τους περασμένους μήνες και όσοι το έκαναν στην Ελλάδα ένιωθαν κάτι σαν... β διαλογής παίρνει την εκδίκησή του. Πρόκειται για το εμβόλιο που άφησαν οι ηλικιωμένοι από φόβο και η κυβέρνηση έσπρωξε στους νέους, για να το πάρει αργότερα πίσω...

Η κουβέντα είναι μεγάλη για το AstraZeneca και τώρα με την τρίτη δόση εμβολίου τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι θετικά. Όσοι έκαναν το AstraZeneca (δύο δόσεις) και κάνουν μία τρίτη δόση από Moderna ή Pfizer δείχνουν να αναπτύσσουν πολλά αντισώματα.

Η τρίτη δόση των εμβολίων Covid-19 παρέχει σημαντική αύξηση της ανοσιακής προστασίας στους πλήρως εμβολιασμένους έναντι του κινδύνου βαριάς νόσου, νοσηλείας και θανάτου, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τις αναμνηστικές δόσεις με mRNA εμβόλια (Pfizer/BioNTech και Moderna). Αυτό επιβεβαιώνει μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα, η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα σχετικά με την επίδραση της τρίτης δόσης επτά εμβολίων (εξετάστηκαν επίσης τα εμβόλια AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Valneva και Curevac ως ενισχυτικές δόσεις).

Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι η μαζική χορήγηση τρίτων δόσεων, χάρη στη μεγάλη αύξηση των αντισωμάτων που επιφέρει, θα βάλει φραγμό και στη νέα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, κάτι που όμως μένει να φανεί. Η τυχαιοποιημένη μελέτη COV-Boost, με επικεφαλής τον καθηγητή ανοσολογίας Σολ Φάουστ του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, η οποία έγινε σε διάφορους συνδυασμούς εμβολίων σε 2.878 εθελοντές άνω των 30 ετών και δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», βρήκε ότι οι αναμνηστικές δόσεις έξι εκ των εμβολίων βελτίωσαν σημαντικά την ανοσία στα άτομα που είχαν αρχικά εμβολιαστεί με Pfizer/BioNTech, ενώ και τα επτά αύξησαν την ανοσία σε όσους είχαν αρχικά κάνει δύο δόσεις AstraZeneca.

Η προστασία ανάλογα με το εμβόλιο – Τι ισχύει για αυτούς που έχουν κάνει τις δύο δόσεις με AstraZeneca

Όσοι έκαναν εμβόλιο Pfizer μετά από δύο δόσεις AstraZeneca (κάτι που αφορά πολλούς ανθρώπους και στην Ελλάδα), ένα μήνα μετά είχαν επίπεδα αντισωμάτων περίπου 25 φορές υψηλότερα.

Όσοι έκαναν ξανά Pfizer μετά από δύο δόσεις Pfizer, είχαν αύξηση αντισωμάτων κατά τουλάχιστον οκτώ φορές.

Η πιο ισχυρή ενισχυτική πλήρης δόση ήταν με εμβόλιο Moderna: όταν αυτό έγινε μετά από δύο δόσεις AstraZeneca, αύξησε τα αντισώματα κατά 32 φορές, ενώ όταν έγινε μετά από δύο δόσεις Pfizer, αύξησε τα αντισώματα κατά 11 φορές.

Επίσης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ενισχυτική δόση με Pfizer θα μπορούσε να είναι ακόμη και μισή, αφού διαπιστώθηκε ότι η μισή τρίτη δόση Pfizer αυξάνει τα επίπεδα αντισωμάτων κατά σχεδόν 17 φορές σε όσους είχαν πλήρως εμβολιαστεί με AstraZeneca και κατά έξι τουλάχιστον φορές σε όσους είχαν πριν κάνει δύο δόσεις επίσης Pfizer.

Τα στοιχεία του Ισραήλ

Το Ισραήλ ενέκρινε τη χορήγηση της τρίτης δόσης στις 30 Ιουλίου 2021 για να αντιμετωπίσει το νέο κύμα της πανδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη από την χώρα του Ισραήλ, η πιθανότητα θανάτου μετά και την τρίτη δόση μειώνεται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα της δημοσίευσης των R. Arbel και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2115624).

Η ανάδυση και η επικράτηση του στελέχους Δέλτα του SARS-CoV-2 και τα δεδομένα της μειωμένης αποτελεσματικότητας του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) όσο περνάει ο χρόνος από τον εμβολιασμό συνετέλεσαν στην αύξηση των κρουσμάτων και σε λοιμώξεις ακόμα και σε εμβολιασμένους.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από εμβολιασμένα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί με δύο δόσεις του BNT162b2 τουλάχιστον 5 μήνες νωρίτερα.

Ακολούθως, συγκρίθηκαν οι θάνατοι μεταξύ όσων έλαβαν αναμνηστική δόση και όσων δεν έλαβαν αναμνηστική δόση (booster).

Συνολικά, συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 843.208 άτομα, εκ των οποίων τα 758.118 (90%) έλαβαν μια τρίτη αναμνηστική δόση κατά τη διάρκεια της μελέτης (54 ημέρες).

Συνολικά, καταγράφηκαν 65 θάνατοι μεταξύ όσων έλαβαν τρίτη δόση (0.16 θάνατοι ανά 100.000 άτομα την ημέρα), ενώ καταγράφηκαν 137 θάνατοι μεταξύ όσων δεν είχαν λάβει τρίτη δόση (2.98 θάνατοι ανά 100.000 άτομα ανά ημέρα).

Πιο συγκεκριμένα, οι εμβολιασμένοι με αναμνηστική δόση είχαν 90% μικρότερη πιθανότητα θανάτου λόγω COVID-19 συγκριτικά με τους εμβολιασμένους που δεν είχαν λάβει αναμνηστική δόση.

Συμπερασματικά, τα άτομα που έλαβαν μια αναμνηστική δόση του BNT162b2 τουλάχιστον 5 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα θανάτου (κατά 90%) συγκριτικά με όσους δεν έλαβαν αναμνηστική δόση.