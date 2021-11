Αγωνία για τις εγκυμονούσες που δεν εμβολιάζονται – Τι αποκαλύπτει διεθνής μελέτη

Αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές, εισαγωγή σε ΜΕΘ, ακόμα και διασωλήνωση διατρέχουν γυναίκες που κυοφορούν και νοσούν με Covid-19 σε σύγκριση με γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας που δεν βρίσκονται σε κύηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς επιστημονικής μελέτης που παρουσίασε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στην οποία υπήρχε και ελληνική συμμετοχή και αφορούσε την παρακολούθηση των συμπτωματικών εγκύων οι γυναίκες που κυοφορούν και νοσούν από κορονοϊό διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Στην έρευνα συμμετέχουν δέκα κέντρα εμβρυομητρικής ιατρικής σε Ελλάδα, Βρετανία, Τουρκία και Αυστρία, ενώ για τις ανάγκες της αντλήθηκαν δεδομένα και στοιχεία που καλύπτουν το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2020- Μάϊου 2021.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συγκεκριμένα, από τις 793 έγκυες και λεχωϊδες που συμμετείχαν στη διεθνή μελέτη με συμπτωματική λοίμωξη Covid-19, οι 44 εγκυμονούσες(5,5%) χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι 10 εξ αυτών (1,3%) δυστυχώς κατέληξαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε η Έλενα Καρανάτση στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Οι κίνδυνοι σοβαρής νόησης και η πρόγνωση για τις εγκύους συνεκτιμώνται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία της μητέρας, ο δείκτης μάζας σώματος, το τρίμηνο της κύησης αλλά ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι δείκτες φλεγμονής, οι συννοσηρότητες (π.χ. αν η έγκυος πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, το άσθμα κα).

Μπορεί, επομένως να γίνει πρόβλεψη για την πιθανότητα εμφάνισης προεκλαμψίας και γενικότερα σοβαρής επιδείνωσης της υγείας της εγκύου.

Η μελέτη αυτή θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη για να δοθούν οι σωστές συμβουλές σε γυναίκες που κυοφορούν αλλά διστάζουν να εμβολιαστούν παρότι παρουσιάζουν και επιβαρυντικούς παράγοντες για σοβαρή νόσηση όπως προχωρημένη ηλικία, παχυσαρκία, κάπνισμα. Είναι όμως και οδηγός για την έγκαιρη νοσηλεία ή εισαγωγή σε ΜΕΘ εγκύων που παρουσιάζουν κίνδυνο για επιδείνωση της κατάστασής τους, ώστε να μη θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τη δικής τους ή του εμβρύου.

Η ελληνική συμμετοχή στην έρευνα

Από την Ελλάδα συμμετείχε η Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αττικό Νοσοκομείο, με την καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου, τον ακαδημαϊκό Υπότροφο Γεώργιο Παπαϊωάννου και τον ιατρό Παναγιώτη Κρόκο.

Από τη Βρετανία συμμετείχαν τρία νοσοκομεία από το Λονδίνο, το St George’s Hospital, St George’s University of London, το University College London Hospital και το King’s College London, από την Αυστρία συμμετείχε, από τη Βιέννη, το Medical University of Vienna, και από την Τουρκία συμμετείχαν πέντε νοσοκομεία, από την Άγκυρα το Middle East Technical University και από την Κωνσταντινούπολη το American Hospital, το Koc University, το Sancaktepe Sehit Prof Dr Ilhan Varank Training and Research Hospital και το Prof Dr Cemil Tascioglu City Hospital.

