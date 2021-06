Νέα μελέτη: Επτά έφηβοι εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα μετά το εμβόλιο της Pfizer

Οι υγειονομικές αρχές στις ΗΠΑ προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η καρδιακή φλεγμονή, η οποία μπορεί να εμφανιστεί μαζί με άλλους τύπους λοιμώξεων, θα μπορούσε επίσης να αποτελεί μια σπάνια παρενέργεια σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19.

Ένα άρθρο για 7 εφήβους στις ΗΠΑ σε διάφορες πολιτείες, το οποίο δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στο Pediatrics, αποτελεί μία από τις τελευταίες αναφορές για φλεγμονή στην καρδιά μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι μια σύνδεση ανάμεσά τους δεν έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Τα αγόρια, ηλικίας από 14 έως 19 ετών, έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer τον Απρίλιο ή τον Μάιο και εμφάνισαν πόνο στο στήθος μέσα σε λίγες ημέρες. Οι εξετάσεις απεικόνισης της καρδιάς έδειξαν έναν τύπο φλεγμονής των καρδιακών μυών που ονομάζεται μυοκαρδίτιδα.

Κανείς δεν ήταν σοβαρά άρρωστος. Όλοι ήταν αρκετά καλά για να επιστρέψουν σπίτια τους μετά από δύο έως έξι ημέρες στο νοσοκομείο και «τα πηγαίνουν πολύ καλά», δήλωσε η Dr. Preeti Jaggi, ειδικός για τις μολυσματικές ασθένειες του πανεπιστημίου Emory και μία από τους συντάκτες της έκθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω για να καθοριστεί πώς αυτό συνέβη, πρόσθεσε όμως ότι το πιθανότερο είναι οι αλλαγές αυτές στην καρδιά να είναι προσωρινές.

Μόνο ένα από τα επτά αγόρια στην αναφορά στο Pediatrics είχε αποδείξεις μιας πιθανής προηγούμενης μόλυνσης με COVID-19 και οι γιατροί κατέληξαν ότι κανείς τους δεν είχε κάποια σπάνια φλεγμονώδη πάθηση που συνδέεται με τον κορονοϊό.

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τις αναφορές από το Ισραήλ για πιθανή σύνδεση του εμβολίου της Pfizer με περιστατικά μυοκαρδίτιδας.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) προειδοποίησαν τους γιατρούς τον περασμένο μήνα ότι παρακολουθούσαν έναν μικρό αριθμό αναφορών καρδιακής φλεγμονής σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες μετά τα εμβόλια mRNA, που παράγονται από Pfizer και Moderna.

Τα CDC δεν έχουν καταλήξει εάν υπάρχει στην πραγματικότητα κάποια σύνδεση με τα εμβόλια και συνεχίζουν να παροτρύνουν όλους τους 12 και άνω να εμβολιαστούν κατά της COVID-19, η οποία αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το εμβόλιο.

