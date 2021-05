Επιστήμονας προειδοποιεί: Θα υπάρξει Covid-26 και Covid-32 αν δεν βρούμε από πού προέρχεται η Covid-19

Αν δεν δοθεί απάντηση στο ερώτημα για την προέλευση της Covid-19, το μέλλον της δημόσιας υγείας βρίσκεται σε κίνδυνο, προειδοποιεί ο αμερικανός επιστήμονας Peter Hotez.

«Θα υπάρχει Covid-26 και Covid-32 αν δεν ερευνήσουμε πλήρως την προέλευση της Covid-19», δήλωσε ο Hotez, καθηγητής παιδιατρικής και μοριακής ιολογίας και μικροβιολογίας στο Baylor College of Medicine και κορυφαίος ειδικός στον ιό, την Κυριακή στο NBC News, όπως μεταδίδει η Washington Post.

Όπως είπε ακόμη, το να καταλήξουμε σε σταθερά συμπεράσματα σχετικά με το πώς προέκυψε ο ιός είναι «απολύτως απαραίτητο» για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών.

Οι νέες αναφορές θέλουν το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν στην Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος της πανδημίας και όχι η μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο, η οποία ήταν η επικρατούσα άποψη εδώ και καιρό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να ξεκινήσει μια νέα έρευνα από τις υπηρεσίες πληροφοριών για την προέλευση του νέου κορονοϊού με στόχο να εξεταστεί η πιθανότητα να διέρρευσε κατά λάθος από εργαστήριο της Ουχάν.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να κατανοήσει βαθύτερα πώς ο ιός που έχει σκοτώσει περίπου 600.000 Αμερικανούς και 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο προήλθε και έχει αναθέσει το έργο αυτό στη CIA και σε άλλες υπηρεσίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post.

