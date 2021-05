NASA: Η καρδιά του γαλαξιά μας σε μία εξωπραγματική φωτογραφία

Μέσα από περισσότερες από 370 φωτογραφίες του διαστήματος που έχει καταχωρήσει στο αρχείο του το Διαστημικό Αστεροσκοπείο Ακτινών X Chandra -σε χρονικό διάστημα δύο δεκαετιών- η NASA αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό της μία από τις ομορφότερες εικόνες που έχουν τραβηχτεί ποτέ από το κέντρο του γαλαξία.

Στην εικόνα γίνεται ξεκάθαρο ότι το σύμπαν συνιστά ένα μαγευτικό μωσαϊκό χρωμάτων, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αέριων μαζών και μαγνητικών πεδίων.

Ο Ντάνιελ Γουάνγκ, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, ανέφερε ότι απεικονίζεται το ενεργειακό οικοσύστημα που «εδρευεί» στο κέντρο του γαλαξία μαζί με εναπομείναντα ίχνη από εκρήξεις σουπερνόβα, μαύρες τρύπες και αστέρες νετρονίων.

«Αυτό που βλέπουμε στην εικόνα είναι ένα βίαιο ή ενεργητικό οικοσύστημα στο κέντρο του γαλαξία μας. Υπάρχουν πολλά υπολείμματα εκρήξεων σουπερνόβα, μαύρες τρύπες και στέρες νετρονίων εκεί. Κάθε κουκκίδα ακτίνων Χ αντιπροσωπεύει μία ενεργητική πηγή, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στο κέντρο», σημείωσε ο Ντάνιελ Γουάνγκ, σύμφωνα με αναφορές του The Guardian.

Η ανάμειξη όλων αυτών των χρωμάτων του Milky Way καθιστά το θέαμα εξωπραγματικά όμορφο και η NASA μας δίνει τη «μοναδική» ευκαιρία να απολαύσουμε τον μαγικό κόσμο στο μακρινό κέντρο του γαλαξία μας - αφού απέχει 26.000 έτη φωτός από τη Γη.

Unravel the threads of superheated gas and magnetic fields that make up the tapestry of energy of our Milky Way galaxy.



