Το Ingenuity της NASA πραγματοποίησε ιστορική πτήση στον πλανήτη Άρη

Το Ingenuity, το ελικόπτερο της NASA, πραγματοποίησε μια σύντομη ιστορική πτήση στον Άρη, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος.

«Τα υψομετρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως το Ingenuity (Εφευρετικότητα) πραγματοποίησε την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση σε άλλο πλανήτη», δήλωσε ένας μηχανικός του Εργαστηρίου Αεριώθησης (Jet Propulsion Laboratory) της NASA μέσα σε χειροκροτήματα και επιφωνήματα χαράς στην αίθουσα ελέγχου.

Ένα σύντομο βίντεο της πτήσης, που τραβήχτηκε από το ρομποτικό ρόβερ Perseverance (Επιμονή), με το οποίο το Ingenuity έφθασε στον κόκκινο πλανήτη πριν αποσπασθεί από αυτό, δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ανακοίνωση.

Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να υψώνεται τρία μέτρα επιτόπου και στη συνέχεια να προσεδαφίζεται στην επιφάνεια του Άρη.

Το ελικόπτερο έστειλε και το ίδιο μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η σκιά του πάνω στον κόκκινο πλανήτη.

«Μπορούμε πλέον να λέμε ότι οι άνθρωποι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πτήση σε έναν άλλο πλανήτη», δήλωσε με ενθουσιασμό η ΜιΜι Αούνγκ, επικεφαλής του προγράμματος του ελικοπτέρου.

Η πτήση αυτή είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 11 Απριλίου, όμως καθυστέρησε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που εμφανίσθηκε κατά τη δοκιμή των ελίκων του.

Το εγχείρημα ήταν μια αληθινή πρόκληση, επειδή η ατμόσφαιρα στον Άρη έχει πυκνότητα μόνο 1% αυτής της γήινης ατμόσφαιρας και οι έλικες μπορούν να σηκώνουν το βάρος του ελικοπτέρου πιέζοντας τον αέρα καθώς περιστρέφονται.

