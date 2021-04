Αξιωματούχος ΕΜΑ: Υπάρχει σύνδεση του εμβολίου της AstraZeneca με τις θρομβώσεις

Ανώτερος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) δηλώνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολίου AstraZeneca κατά της Covid και των θρόμβων αίματος.

Ο επικεφαλής εμβολίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων δήλωσε την Τρίτη ότι πράγματι υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο Covid-19 της AstraZeneca με σπάνια περιστατικά θρόμβωσης.

«Κατά τη γνώμη μου, μπορούμε πλέον να το πούμε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συσχέτιση με το εμβόλιο» είπε ο Μάρκο Καβαλέρι στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

Πρόσθεσε πάντωες ότι δεν είναι σαφής ο μηχανισμός με τον οποίο το εμβόλιο θα μπορούσε να προκαλεί θρομβώσεις.

«Υπάρχει συσχέτιση, μένει όμως ακόμα να εξηγήσουμε πώς συμβαίνει αυτό» δήλωσε και πρόσθεσε ότι ο ΕΜΑ θα προβεί σε ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση του εμβολίου τις τελευταίες ημέρες λόγω ανησυχίας για σπάνια περιστατικά θρόμβωσης.

Αν και η συχνότητα θρόμβων μεταξύ των εμβολιασμένων δεν δείχνει να διαφέρει σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, η ανησυχία εντάθηκε από το γεγονός ότι ορισμένα περιστατικά θρόμβωσης συνδυάζονται με χαμηλές τιμές αιμοπεταλίων, σύμπτωμα γνωστό ως θρομβοκυτταροπενία -ένας άκρως ασυνήθιστος συνδυασμός, δεδομένου ότι τα αιμοπετάλια είναι οι παράγοντες που προκαλούν θρόμβωση.

Η σπάνια αντίδραση έχει παρατηρηθεί και με τη χρήση της ηπαρίνης, ουσίας που χρησιμοποιείται ευρέως στα νοσοκομεία ως αντιπηκτικό.

Στην Ελλάδα, ένα ύποπτο κρούσμα έχει καταγραφεί μετά τη χορήγηση 346.000 δόσεων, ανέφερε την Δευτέρα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς περιλαμβάνονται στις χώρες που πάγωσαν προληπτικά τη χρήση του εμβολίου σε μη ηλικιωμένους, καθώς πολλά από τα ύποπτα κρούσματα καταγράφηκαν σε μεσήλικες γυναίκες.

Όπως είχε ανακοινώσει πάντως ο ΕΜΑ την περασμένη εβδομάδα, δεν υπάρχουν ακόμα σαφή στοιχεία για το εάν η ηλικία ή το φύλο είναι πιθανοί παράγοντες κινδύνου.

Ο ΕΜΑ επέμεινε επίσης στην τελευταία ανακοίνωσή του, ότι, ακόμα κι αν υφίσταται αιτιακή σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο της Astra και τις θρομβώσεις, τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν των πιθανών κινδύνων.

Την είδηση μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

