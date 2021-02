Το σχεδόν τέλειο παθογόνο που μπορεί να προκαλέσει την επόμενη πανδημία

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ομάδας ειδικών, η επόμενη πανδημία θα είναι φονική και θα σχετίζεται με μόλυνση από έναν μύκητα.



Ο ζυμομύκητας Candida Auris έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σχεδόν «τέλειου παθογόνου» και η μόλυνσή του μπορεί να αποβεί μοιραία, ειδικά αν περάσει στο αίμα.



Σύμφωνα με τον αμερικανικό CDC, ο μύκητας ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2009 και παραμένει απρόσβλητος από τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας.



Αυτό μας λέει και η επιδημιολόγος του Imperial College του Λονδίνου, Johanna Rhodes, η οποία βοήθησε να περιοριστεί ένα ξέσπασμα καντιντίασης (candidiasis) στην Αγγλία το 2016.



«Ένα από τα πράγματα που κάνει τον Candida Auris τόσο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι μπορεί να ζει σε ανόργανες επιφάνειες για μεγάλες χρονικές περιόδους και να υπομένει ό,τι κι αν του ρίχνεις», δήλωσε στο περιοδικό New Scientist.



Ο Dr. Tom Chiller, επικεφαλής του CDC στις λοιμώξεις των μυκήτων, λέει μάλιστα πως κανείς δεν γνωρίζει την προέλευσή του. «Είναι ένα πλάσμα από τη μαύρη λίμνη. Αναδύθηκε και πλέον το συναντάμε παντού».



Οι ειδικοί προειδοποιούν πως πρέπει να αναπτύξουμε κατάλληλα όπλα για τον ζυμομύκητα και μάλιστα τώρα, πριν γίνει η επόμενη πανδημία που θα μαστίσει την ανθρωπότητα.

Next pandemic could be a potentially deadly fungus https://t.co/3XmPwp3lu3 pic.twitter.com/BSkWJZbN48