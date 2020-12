Μπουρλά: Δεν είμαστε σίγουροι αν κάποιος που έχει εμβολιαστεί θα μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό

Αμφιβολίες εξέφρασε ο Έλληνας διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά, σχετικά με το αν κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορεί να μεταδώσει τη νόσο.

Σε δηλώσεις του σε εκπομπή του αμερικανικού δικτύου NBC, ο Μπουρλά απάντησε σε ερώτηση αν κάποιος που έχει εμβολιαστεί μπορεί να κολλήσει άλλους: «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Δεν είμαστε σίγουροι για αυτό τώρα».

Το ερώτημα αν τα εμβόλια εμποδίζουν τη μετάδοση του κορονοϊού και την εξάπλωση της Covid-19 απασχολεί τους επιστήμονες.

Από τις έως τώρα κλινικές δοκιμές των τριών πιο προχωρημένων δυτικών εμβολίων (Pfizer/BioNTech, Moderna και Οξφόρδης/AstraZeneca), όλα αποτρέπουν την εκδήλωση των συμπτωμάτων της νόσου στο μεγαλύτερο ποσοστό των εμβολιασθέντων (άρα προστατεύουν από το να αρρωστήσει κάποιος, όταν ο ιός εισέλθει στο σώμα του), αλλά κανένα εμβόλιο δεν αποτρέπει με βεβαιότητα τη λοίμωξη (δηλαδή δεν διασφαλίζει ότι κάποιος δεν θα κολλήσει τον ιό).

Αυτό αφήνει ανοικτή την πιθανότητα ότι μερικοί από όσους εμβολιάζονται, μπορεί να παραμένουν ευάλωτοι στο να μολυνθούν χωρίς συμπτώματα, άρα και να μεταδίδουν τον ιό σε άλλους, σύμφωνα με το Nature.

«Το χειρότερο σενάριο είναι να έχεις ανθρώπους που κυκλοφορούν άνετα τριγύρω, αλλά μεταδίδουν τον ιό παντού», δήλωσε ο ιολόγος Στέφεν Γκρίφιν του βρετανικού Πανεπιστημίου του Λιντς. Οι φαρμακευτικές εταιρείες σκοπεύουν να μελετήσουν στο μέλλον ακριβώς αυτό το ζήτημα, δηλαδή κατά πόσο τα εμβόλια τους προστατεύουν και από την ίδια τη λοίμωξη. Υπάρχουν πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι τα εμβόλια μπορούν να μειώσουν και τη συχνότητα των ασυμπτωματικών λοιμώξεων - κάτι που πάντως πρέπει να επιβεβαιωθεί στο μέλλον.

On whether someone can still transmit the virus after vaccination, Pfizer Chairman & CEO Dr. Albert Bourla tells @LesterHoltNBC: “I think this is something that needs to be examined. We are not certain about that right now with what we know.” #Dateline