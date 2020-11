Δείτε πώς είναι στην πραγματικότητα ο κορονοϊός. Αυτή είναι η πιο ακριβής απεικόνισή του

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Σαουδικής Αραβίας μάς χάρισαν την πιο λεπτομερή και ακριβή απεικόνιση του ιού που απειλεί την ανθρωπότητα.



Το τρισδιάστατο μοντέλο που απέδωσε η δουλειά τους εμφανίζει το πραγματικό σχήμα της πρωτεΐνης και αποκαλύπτει την εσωτερική δομή του κορονοϊού που προκαλεί την Covid-19.



Η χαρτογράφηση του ιού περιλαμβάνει τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές απεικονίσεις και έγινε στη βάση τρισδιάστατου μοντέλου που συνδυάζει όλα τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τη δομή του SARS-CoV-2.



Οι ειδικοί του King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) της Σαουδικής Αραβίας δημιούργησαν τις ακριβείς απεικονίσεις συμβάλλοντας περαιτέρω στη μάχη με τον κορονοϊό. Καλύτερες απεικονίσεις ίσως σημάνουν και καλύτερες θεραπείες.



«Τα τρισδιάστατα μοντέλα μας … αποκαλύπτουν λεπτομέρειες του ιού που ήταν πριν αδύνατο να απεικονιστούν», δήλωσε ο ερευνητής Ondřej Strnad, «η προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε για να αναπτύξουμε το μοντέλο μπορεί να στρέψει τη βιολογική έρευνα σε νέες και υποσχόμενες κατευθύνσεις για τη μάχη με την εξάπλωση της Covid-19»...

