Η ανακάλυψη 14χρονης που ίσως οδηγήσει σε θεραπεία για τον κορονοϊό

Την ώρα που οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του πλανήτη δίνουν τη μάχη για το εμβόλιο του κορονοϊού, ένα νεαρό κορίτσι ίσως έχει τη λύση.



Η 14χρονη Anika Chebrolu από το Τέξας των ΗΠΑ κέρδισε τον διαγωνισμό 3M Young Scientist Challenge για το 2020, αποσπώντας το χρηματικό έπαθλο των 25.000 δολαρίων, επειδή παρατήρησε κάτι που μπορεί να έχει κολοσσιαίες συνέπειες στη μάχη με τον κορονοϊό.



Ανέπτυξε μια μεθοδολογία δηλαδή που απέδωσε ένα μόριο το οποίο προσκολλάται στην πρωτεΐνη του ιού SARS-CoV-2, αναστέλλοντας τη δράση του.



Η Anika, που έχει ινδική καταγωγή, είχε αφιερώσει την ερευνητική της δουλειά στον ιό της γρίπης, στο φως ωστόσο της πανδημίας του κορονοϊού ανακατεύθυνε τις προσπάθειές της στην Covid-19.



«Με τη βοήθεια του μέντορά μου, άλλαξα κατεύθυνση στοχεύοντας στον ιό SARS-CoV-2», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN.



Η Anika λέει πως ήταν η πανδημία ισπανικής γρίπης του 1918 αυτή που την ενέπνευσε να βρει πιθανές θεραπείες για φονικούς ιούς.



«Η δουλειά της είναι ολοκληρωμένη και έχει ελέγξει αναρίθμητες βάσεις δεδομένων», είπε για την εργασία της η κριτής του διαγωνισμού Dr. Cindy Moss.



Επόμενος στόχος για την ίδια; Να δουλέψει στο πλευρό επιστημόνων και ερευνητών που μάχονται «να ελέγξουν τη μεταδοτικότητα και θνησιμότητα» της πανδημίας, αναπτύσσοντας την ανακάλυψή της σε αποτελεσματική θεραπεία για την Covid-19.



«Το πώς θα αναπτύξω περαιτέρω αυτό το μόριο με τη βοήθεια ιολόγων και ειδικών στην παρασκευή φαρμάκων, θα καθορίσει και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών»...

