Ταχυκαρδία, τριχόπτωση και παραισθήσεις: Τα νέα συμπτώματα που συνδέονται με τον κορονοϊό

Πρησμένα δάχτυλα, τραχύ δέρμα, μακροχρόνιες βλάβες στην καρδιά, τριχόπτωση, ακόμα και παραισθήσεις εντάσσονται πια στη μακρά λίστα των συμπτωμάτων και των επιπτώσεων που αφήνει το πέρασμα της Covid-19 από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Φαίνεται πως τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον κορονοϊό, όπως έχουν ανακαλύψει οι γιατροί στους 8 αυτούς μήνες και αποκαλύπτει μια νέα μελέτη από ειδικούς του University College London.

Η οποία βρήκε πως το 80% των ασθενών δεν παρουσιάζει τα τρία βασικά συμπτώματα (βήχας, πυρετός και απώλεια γεύσης και όσφρησης), αλλά βιώνει αντιθέτως τελείως διαφορετικά πράγματα.

Και όπως μας λένε, ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι κλειδώσεις, η όραση, η ακοή, η ισορροπία, το δέρμα, οι αισθήσεις, όλα διακυβεύονται ανοιχτά από την Covid-19.

Ήδη από τον Μάιο γιατροί και ερευνητές άρχισαν να βλέπουν μυστηριώδη προβλήματα στο δέρμα των ασθενών με κορονοϊό. Η Βρετανική Ένωση Δερματολόγων λέει τώρα πως τα εξανθήματα στο δέρμα πρέπει να προστεθούν στην επίσημη λίστα των συμπτωμάτων.

Λιγότερα πάντως από 1 στα 10 κρούσματα εμφανίζουν μέχρι στιγμής συμπτώματα στο δέρμα, σύμφωνα με έρευνα του King’s College London.

Κατά τους ίδιους, το πιο τρομακτικό ζήτημα με την Covid-19 παραμένει η μόνιμη βλάβη που μπορεί να επιφέρει στην καρδιακή λειτουργία. Η ταχυκαρδία παραμένει το πιο κοινό σύμπτωμα εδώ, με τον καρδιακό παλμό να αυξάνεται ακόμα και κατά 3 φορές πάνω από το φυσιολογικό.

Σύμφωνα πάντως με τη Βρετανική Καρδιαγγειακή Εταιρία, μόλις 1 στους 6 ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο με Covid-19 εμφανίζει αρρυθμίες.

Άλλο ένα από τα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται πια με τον κορονοϊό είναι η απώλεια μαλλιών.

