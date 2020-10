Kορονοϊός ΗΠΑ: Η χορήγηση ρεμντεσιβίρης μειώνει το χρόνο ίασης κατά 5 ημέρες

To φάρμακο ρεμντεσιβίρη της Gilead Sciences Inc μειώνει το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει ίωση του κορονοϊού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.



Τα τελευταία στοιχεία από το αντιιικό φάρμακο ρεμντεσιβίρη της Gilead Sciences Inc δείχνουν ότι η χορήγησή του μειώνει το χρόνο θεραπείας από την COVID-19 κατά πέντε ημέρες, σε σύγκριση με τον χρόνο ίασης των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο.



Ο χρόνος αυτός της ίασης, είναι συντομότερος κατά μία ημέρα από την περίοδο αποθεραπείας που είχε αναφερθεί προηγούμενα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ερευνητικά στοιχεία, όπως δήλωσαν χθες η εταιρία και ερευνητές.