Αμερικανοί ισχυρίζονται πλέον πως ο κορονοϊός μεταδίδεται και από τον αέρα

Τα US Centers for Disease Control and Prevention επικαιροποίησαν ξανά τις οδηγίες για τους τρόπους μόλυνσης από τον κορονοϊό ώστε να περιλαμβάνουν πια και τη μετάδοση μέσω αέρα.



Τα «CDC συνεχίζουν να πιστεύουν, με βάση τις πρόσφατες μελέτες, ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να κολλήσουν όσο περισσότερο χρόνο και όσο πιο κοντά είναι σε άνθρωπο με Covid-19», έγραφε στο πρόσφατο ανακοινωθέν.



«Η σημερινή ενημέρωση αναγνωρίζει την ύπαρξη κάποιων δημοσιευμένων μελετών που δείχνουν περιορισμένες και ασυνήθιστες περιστάσεις όπου άνθρωποι με Covid-19 μόλυναν άλλους που ήταν πιο μακριά από τα 2 μέτρα ή ακόμα και όταν ο άνθρωπος με Covid-19 είχε φύγει από την περιοχή».



Και καταλήγουν: «Σε αυτές τις συνθήκες, η μετάδοση συνέβη σε κλειστούς χώρους με κακό εξαερισμό που περιλαμβάνουν συχνά δραστηριότητες που προκαλούν βαρύτερη αναπνοή, όπως το τραγούδι και η γυμναστική. Τέτοια περιβάλλοντα και δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στη συσσώρευση σωματιδίων που μεταφέρουν τον ιό».



Τονίζουν πάντως πως τα υπάρχοντα δεδομένα υποδεικνύουν «πως είναι πολύ πιο κοινό για τον ιό που προκαλεί την Covid-19 να μεταδοθεί από κοντινή επαφή με άνθρωπο που έχει Covid-19 παρά μέσω του αέρα».



Τα CDC θεωρούσαν πως ο κορονοϊός μεταδίδεται μόνο μέσω των μεγάλων σταγονιδίων, που δεν φτάνουν πιο μακριά από τα 2 μέτρα, τώρα όμως επισημαίνουν πως ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και από τα μικρότερα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα.



Όσο για τις μολυσμένες επιφάνειες, ο αμερικανικός φορέας υγείας μάς λέει πως «είναι λιγότερο κοινή» μια τέτοια μόλυνση, αλλά και «σπάνια» η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και ζώων.