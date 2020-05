Ο κορονοϊός μεταδιδόταν με ταχύτητα ήδη από τα τέλη του 2019. Ανάμεσα στους ανθρώπους και τις νυχτερίδες

Νέα γενετική ανάλυση του ιού που προκαλεί τον Covid-19 από περισσότερους από 7.600 ασθενείς γύρω από τον κόσμο δείχνει ότι κυκλοφορούσε από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, ενώ διαδόθηκε εξαιρετικά γρήγορα μετά την πρώτη μόλυνση.



Επιστήμονες στη Βρετανία αναζήτησαν για μεταλλάξεις του ιού και βρήκαν στοιχεία για τη γρήγορη μετάδοσή του, ωστόσο τίποτα δεν μαρτυρά ότι ο ιός μεταδίδεται πλέον πιο γρήγορα ή ότι είναι πιο πιθανή μια σοβαρή ασθένεια.



«Ο ιός αλλάζει αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι γίνεται χειρότερος», λέει ο γενετικός ερευνητής Francois Balloux από University College London Genetics Institute στο CNNi.



Ο Balloux και οι συνάδελφοί του αναζήτησαν τις συνέπειες του ιού από μία τεράστια παγκόσμια βάση δεδομένων την οποία χρησιμοποιούν επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο προκειμένου να μοιραστούν δεδομένα. Έψαξαν για στοιχεία από διαφορετικές χρονικές στιγμές και χώρες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιός άρχισε να μολύνει τους ανθρώπους από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.



«Αυτό αποκλείει το σενάριο που υποθέτει ότι ο SARCoV-2 κυκλοφορούσε πολύ πριν εντοπιστεί, και επομένως είχε ήδη μολύνει μεγάλο αριθμό πληθυσμού», γράφει στην αναφορά η ομάδα του Balloux, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Infection, Genetics and Evolution».



Πρόκειται για κακά νέα. Κάποιοι γιατροί ήλπιζαν ότι ο ιός κυκλοφορούσε αρκετούς μήνες και ίσως είχε σιωπηλά μολύνει αρκετούς περισσότερους ανθρώπους από όσους έχουν επίσημα καταγραφεί, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι ίσως υπάρχει ήδη κάποιο ποσοστό ανοσίας σε κάποιους πληθυσμούς.



«Όλοι μας το ελπίζαμε, το ίδιο κι εγώ», λέει ο Balloux.



Ανάμεσα στους ανθρώπους και τις νυχτερίδες



Διαφορετικές μελέτες συμφωνούν ότι η πηγή του νέου κορωνοϊού είναι οι νυχτερίδες αλλά υπάρχει διαφωνία για το ποιο ήταν το ζώο που μετέφερε τον ιό στον άνθρωπο. Όπως είναι γνωστό, η πρώτη περίπτωση ανθρώπινου κρούσματος καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην πόλη Γουχάν της Κίνας.



«Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με προηγούμενες εκτιμήσεις και δείχνουν όλες τις ακολουθίες που μοιράζονται έναν κοινό πρόγονο προς τα τέλη του 2019, υποστηρίζοντας ότι τότε έγινε η μετάβαση του SARSCoV2 σε ανθρώπινο ξενιστή», έγραψε η ομάδα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μεγάλη σιγουριά γι’ αυτό καθώς τα δείγματα που πάρθηκαν απ’ όλον τον κόσμο δείχνουν πολλές και παρόμοιες μεταλλάξεις.



«Εισήχθη, και εισήχθη και εισήχθη σε σχεδόν όλες τις χώρες», προσθέτει ο Balloux.



Βρέθηκαν επίσης γενετικές ενδείξεις που ενισχύουν τις υποψίες ότι ο ιός μόλυνε ανθρώπους στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού εβδομάδες ή και μήνες πριν αναφερθεί το πρώτο επίσημο κρούσμα τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Θα ήταν αδύνατο να αναζητηθεί ο πρώτος ασθενής σε κάθε χώρα, λέει ο Balloux.



Όλες οι συζητήσεις περί αναζήτησης του Ασθενούς Μηδέν είναι μάταιες καθώς υπάρχουν τόσοι πολλοί Ασθενείς Μηδέν», λέει.



Αναφορικά με τις μεταλλάξεις, ο ερευνητής είναι καθησυχαστικός: «Όλοι οι ιοί μεταλλάσσονται. Οι μεταλλάξεις από μόνες τους δεν είναι κάτι κακό και δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι ο SARSCoV2 μεταλλάσσεται γρηγορότερα ή αργότερα από το αναμενόμενο. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε αν γίνεται πιο φονικός και μεταδοτικός», λέει.

Coronavirus quickly spread around the world starting late last year, new genetic analysis shows, by Maggie Fox, CNN